Retour en images sur la Napo Swim Cup

Une centaine de nageurs tous âges et niveaux confondus ont participé à la première édition de la compétition en eau libre, la Napo Swim Cup. Avec des départs depuis les plages de Santa Lina, Trottel et Saint-Francois pour une arrivée au pied de la citadelle, le défi était de taille, il a été relevé par les nageurs et le GFCA natation avec la participation de la Ville d'Ajaccio. Retour en images avec les podiums et les remises de médaille par Aurélie Muller triple championne du monde du 10km en eau libre et Stéphane Vannucci, adjoint délégué au sport