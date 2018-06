Retour en image sur la Saint Erasme 2018

La Saint Erasme est la fête du patron des pêcheurs.

La Confrérie avait autrefois pour but d'organiser une solidarité parmi eux et de les mettre sous la protection de ce Saint.

Chaque année, sa statue est transportée sur un bateau et une procession marine a lieu ; elle s'accompagne d'un lancer de gerbe et de la bénédiction de la mer.

Retrouvez le retour en image de la procession 2018.



Crédit photos Ville d'Ajaccio - Cità d'Aiacciu