Retour en image sur la Napo Swim Cup 2 Eccu qualchì ritrattu di a siconda edizioni di a Napo Swim Cup di dumenica

La deuxième édition de la course en eau libre, la Napo Swim Cup, s'est déroulée ce dimanche avec près de deux cents inscrits. Un beau succès pour cette épreuve organisée par le GFCA Natation en partenariat avec la Ville d'Ajaccio



C'est sous les remparts de la citadelle que les nageurs sont arrivés après des parcours de 10 km, 1,5 km ou 500 m.

Le patrimoine historique et naturel ajaccien ont également été mis à l'honneur lors de cette épreuve sportive où la convivialité et les performances étaient au rendez-vous.

La nage en eau libre est un sport en plein essor partout dans le monde et en Corse, Ajaccio propose un décor exceptionnel que les quelque 200 nageurs ont pu parcourir ce dimanche.





Remise des prix par le conseiller municipal délégué aux animations sportives, Jean-Pierre Sollacaro, ici le podium de la course des 10 km.

Podium de la course des 10 km reliant la Parata à la citadelle, le long d'un littoral de rêve.





Podium de la course des 5 km partie de la plage de Marinella pour rejoindre la citadelle.

Un beau palmarès chez les jeunes nageurs insulaires.



Accueil Envoyer à un ami Imprimer