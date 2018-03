Retour en image des Mascaras, défilé des troupes sardes mercredi 28 mars

Carnavale tradiziunale cù l'associu "Sardegna Corsica Popoli del Mare" : u 28 di marzu in Aiacciu

L'association "Sardegna Corsica Popoli del Mare" a organisé la parade Mascaras

Avec 20 troupes de carnaval sarde, plus de 400 personnes de la rue Fesch à la place du Diamant en passant par la place Foch et l'avenue Premier Consul.

Le plus grand évènement culturel corso-sarde dans l'histoire des deux îles!



Une animation surprenante et très appréciée du public venu en nombre dans les rues du centre-ville.