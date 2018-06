Retour en force du Carnaval de la Ville d'Ajaccio Samedi 30 juin 2018 U carnavali di a Cità d'Aiacciu si farà u 30 di ghjugnu di notti !

C'est reparti pour le Carnaval d’Ajaccio le samedi 30 juin avec pour thème cette année le futur et l'espace intersidéral !!!

Retrouvez le village des enfants, l'incontournable parade du "Corso Carnavalesque" et le bal masqué ohé ohé !

*Venez déguisé, venez comme vous voulez !!









Téléchargez le programme du Carnaval de la Ville d'Ajaccio 2018 en cliquant sur la pièce jointe.

Décollage immédiat pour le futur et l'espace !!!















