Retour de la grande roue d'Ajaccio du 5 mai au 5 novembre Place Miot Pigliate l'altezza incù u rutone stallatu annant'à a piazza Miot

La grande Roue d'Ajaccio est de retour pour votre plus grand plaisir

Depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux défilent de merveilleuses photos du retour de la Grande Roue installée sur la Place Miot. Le manège de 30 tonnes et 40 mètres de haut va continuer de faire rêver petits et grands du 5 mai au 5 novembre. Cette attraction vous offrira un point de vue à couper le souffle sur la vielle ville, la Rive Sud et les Sanguinaires. Cette grande roue est devenue, une attraction phare tant pour les ajacciens curieux et amoureux de leur ville que pour les nombreux touristes.



De jour comme de nuit reprenez de la hauteur de vue.



Du 5 mai au 5 novembre Les horaires d’ouverture :

hors vacances de 11h00 à 20h00 sauf vendredi et samedi jusqu'à minuit.

Pendant les vacances Non stop 11h00 à minuit.



Tarifs

3€ enfants

5€ adultes





