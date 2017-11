Restrictions de stationnement et de circulation - rue Fesch - Lundi 27 novembre 6h00-08h00 Lundi 27 novembre, de 6h00 à 8h00, afin de permettre l'acheminement de matériaux pour des travaux réalisés au 10, rue Cardinal Fesch, le stationnement et la circulation sont réglementés comme suit :

- Stationnement interdit rue Fesch - portion comprise entre la rue Stephanopoli et l'accès à la voie piétonne

- Circulation interdite rues Fesch (portion comprise entre la rue Stephanopoli et la rue de l'Assomption) et Etienne Conti





