Restriction provisoire de certains usages de l'eau, la Ville prend des mesures En raison de la mise en place de restrictions provisoires des usages de l’eau en Corse du Sud, la Ville d’Ajaccio a adopté un certain nombre de mesures. A compter de demain 20 juin, le nettoyage des rues ne se fera plus après 9h00 excepté la place FOCH après le marché et pour raisons sanitaires. Les douches sur les plages ne seront pas mises en service et ont été retirées en début de semaine, enfin les espaces verts et jardins publics seront arrosés de manière raisonnée et uniquement la nuit. La Ville d’Ajaccio compte sur le civisme de chacun pour être encore plus respectueux de l’espace public en limitant le dépôt d’ordures et les déchets canins.

En cette période de sècheresse exceptionnelle, nous demandons également aux plaisanciers de limiter leur consommation d’eau, les commerçants sont eux aussi sollicités pour une utilisation raisonnée des bouches d’eau sur les trottoirs.



Nous vous remercions pour votre compréhension et comptons sur la collaboration de tous.









Rappel des mesures de restriction Sont désormais interdits à toute heure les lavages suivants : Le lavage des véhicules hors des stations professionnelles équipées d’économiseur, hormis suite à des travaux de carrosserie

Le lavage des véhicules professionnels, hormis ceux soumis à impératifs sanitaires ou techniques et sous réserve qu’ils le soient dans une aire prévue à cet effet

La vidange des piscines privées (hors exploitation professionnelle) et des besoins d’agréments

Le lavage des bateaux sauf à la suite de travaux sur coque ou à l’entretien du moteur, hors bateaux professionnels soumis à impératifs sanitaires ou techniques

L’arrosage par aspersion des pelouses, espaces verts publics et privés, des jardins d’agréments

Le lavage ou arrosage des voies de circulation privées et des terrasses privées, y compris par brumisateur

L’irrigation des prairies naturelles Sont interdits entre 9 h et 19 h les lavages suivants : L’arrosage par dispositif de type « goutte à goutte » des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d’agrément

L’arrosage des jardins potagers

L’arrosage des terrains de sport, tennis, golfs, pépinières et jardins publics, sous réserve de tenir à jour un registre des consommations quotidiennes à disposition des services en charge de la bonne application des arrêtés préfectoraux

Le lavage des espaces et voies de circulation de circulation publique

L’irrigation de terrains agricoles Sont soumis au régime dérogatoire sur demande adressée à la préfecture : La vidange des piscines publiques Le remplissage des bassins de stockage

Sont interdits entre 9 h et 19 h : Les prélèvements d’eau en surface dans les cours d’eau à des fins non prioritaires, quel que soit le mode de prélèvement (pompage captage gravitaire…) Sanctions : tout contrevenant à ces mesures encourt une peine d’amende prévue par les contraventions de 5ème classe, d’un montant maximum de 1500 €, et 3000 € en cas de récidive. Pour plus d'informations consultez l'arrêté ci -dessous Le remplissage des bassins de stockage AP portant restriction provisoire usage de l'eau dépt 2a-3.pdf (143.19 Ko)



