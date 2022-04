Restitution du Workshop " Reconversion de la Citadelle d'Ajaccio" Du 24 septembre au 2 octobre 2021, l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille (ENSAM) en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), la SPL Ametarra, la Maison de l’Architecture de Corse (MAC) et la Ville d’Ajaccio participait à un workshop « Reconversion de la Citadelle d’Ajaccio » à destination de ses étudiants.







Cette session, à destination de ces futurs architectes, a été proposée par l’État et la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), via son architecte conseil de l’État, afin de mener des études et d’ouvrir le champs des possibles sur l’aménagement futur de la Citadelle.



L’objectif de ce workshop, au-delà des projets opérationnels portés par la Ville d’Ajaccio et la DRAC, a été de favoriser les réflexions, la production de perspectives et de projets, dans une visée pédagogique. Le but était de comprendre le contexte d’une ville, les liens du site avec le territoire et d’encourager l’émergence d’un nouveau regard sur la Ville tout en tenant compte du bâti existant.

La restitution de ces travaux s'est déroulée le vendredi 1er avril à la Citadelle Miollis en présence de Hélène Corset Maillard Directrice de l'ENSA, Frédéric Breysse professeur, Noëly Megimbir de la DRAC Corse, Michèle Barbé Présidente de la Ma Corse.



