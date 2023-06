Restitution des clubs d'archéologie de la ville d'Ajaccio Le samedi 10 juin a eu lieu au sein des locaux du Laboratoire Régional d'Archéologie, la restitution des deux "Club Archeo" de Ville d'Ajaccio.



Cette initiative a permis à des enfants de 7 à 11 ans de travailler cette année sur le thème de l’architecture avec la réalisation de maisons néolithiques, les arases d’une Torra de l’âge du Bronze, une façade de temple grec, une Domus romaine et une tour littorale.



Les ados quant à eux ont découverts plusieurs sentiers patrimoniaux de la région ajaccienne.



Par la suite chacun d'entre eux ont choisi un thème qu’ils ont présenté à l’orale à leurs parents avec passion et engouement malgré leur appréhension .

















