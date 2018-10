Restitution de l'opération shop in musica lundi 29 octobre Lundi 29 octobre la CCI 2A et la Ville d'Ajaccio vous convient à la restitution de l'opération Shop In Musica afin d'échanger sur le bilan de cet évènement estival au Palais des congrès - salle Prestige, dès 14h30 !

Vos avis seront importants et prépondérants pour la préparation de l'édition 2019.

Venez vous exprimer en présence des élus de laCCI 2A et de la Ville d'Ajaccio.

Nous vous attendons nombreux !





