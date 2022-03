Reservez vos emplacements pour la Saint Pancrace 2022 Retrouvez l'appel à candidature pour les exposants de la foire de la Saint Pancrace les 21, 22 et 23 mai 2022 en téléchargement dans cet article.



Date limite des inscriptions : le jeudi 28 avril 2022.







Soit par courrier à l'adresse suivante :

Monsieur le Maire d'Ajaccio

Avenue Antoine Serafini

20304 Ajaccio cedex - BP 402



Soit physiquement à l'adresse suivante :

Direction du Commerce, de l'Artisanat et du Domaine Public

4 boulevard roi Jérôme, 20000 Ajaccio



Retrouvez le formulaire en téléchargement ou en cliquant

