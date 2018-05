Reprise des rotations des véhicules électriques sur le Grand Site I paratini sò rimissi in circulazioni annant'à u Gran Situ di a Parata



Le Syndicat mixte du Grand Site vous informe de la reprise des rotations des navettes électriques "A Paratina".

Elles permettent d'acheminer gratuitement et en priorité les personnes à mobilité réduite jusqu'à la presqu'île de la Parata.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la Maison du Grand Site au 04.95.10.40.20

