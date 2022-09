Reprise des Cours du Louvre au Palais Fesch I corsi di u Louvre ripigliani à u Palazzu Fesch trà uttrovi è dicembri, u ghjovi da 6 ori sin'à 7 ori è mezu di sera

Les Cours du Louvre reprennent au Palais Fesch pour la période d'octobre à décembre avec pour thématique « Le Grand atelier d’Italie ». L’art à Florence aux XVe et XVIe siècles.



Cycle thématique de 5 séances d’1 h 30, les jeudis de 18h à 19h30, au musée Fesch, Ajaccio par Matteo Gianeselli, conservateur du patrimoine chargé des collections de peintures, tapisseries, arts graphiques, textiles et cuirs au musée national de la Renaissance château d’Écouen.



À la fin du XIVe siècle, l’extraordinaire développement industriel, commercial et bancaire dont bénéficie la Toscane soutient la renaissance des lettres et des arts qui avaient connu un ralentissement abrupt avec la Peste noire (1348). Au tournant du siècle, ce réveil, ou cette « seconde naissance » tant vantée par Giorgio Vasari, s’affirme tout particulièrement à Florence, capitale d’un nouvel âge d’or humaniste.



Il s’agira d’évoquer cette période brillante de l’art occidental, fondée sur la mise au point de la perspective mathématique et nourrie par le culte de l’Antiquité, qui voit s’épanouir, entre XVe et XVIe siècle, l’art des plus grands protagonistes de la Renaissance italienne,

de Masaccio à Michel-Ange, en passant par Donatello ou Andrea del Verrocchio.



Nous pénétrerons l’intimité des grandes botteghe florentines en observant notamment le dialogue fécond entre les arts et les techniques, face à une demande variée des commanditaires dans le domaine de la dévotion et du portrait. Pour soutenir l’économie de l’atelier, ces maitres doivent aussi s’affirmer comme d’habiles fournisseurs de modèles pour des artisans verriers, orfèvres, brodeurs…,

rendant souvent bien relatifs pour la Renaissance les concepts traditionnels d’autographie et de scission entre arts majeurs et arts mineurs.



Programme : Mardi 4 octobre 2022 : Du gothique international à la première Renaissance. Gentile da Fabriano, Lorenzo Monaco, Masaccio, Fra’ Angelico Mardi 18 octobre 2022 : Au service des Médicis. Donatello, Filippo Lippi, Benozzo Gozzoli Mardi 8 novembre 2022 : La maturation de la Renaissance. Les Pollaiolo, Andrea del Verrocchio Mardi 22 novembre 2022 : L’âge des grands ateliers. Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Le Pérugin, Filippino Lippi Mardi 6 décembre 2022 : Le classicisme à Florence. Léonard de Vinci, Michel-Ange, Fra’ Bartolomeo, Raphaël

Fiche d’inscription à remplir sur le site de l’école du Louvre https://auditeurs.ecoledulouvre.fr







