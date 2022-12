Repas de Noël dans les écoles

Ripasti di Natali ind'i scoli materni è primarii

Lieu de partage et de convivialité, les sites de restauration maternels et primaires ont, ce jour revêtus leurs habits de fête pour un repas de Noël très apprécié des petits et grands.



Ainsi, des plats de fêtes ont été mis à l’honneur pour le plaisir des papilles des enfants !



Le menu festif de ce jour était composé de pâté de volaille en croûte, ballotines de volaille à la sauce forestière, pommes duchesses, bûche de Noël à la vanille, une papillote et un ourson en chocolat et une clémentine.