Réouverture des plages du Lazaret, Tahiti et Ricanto 31 décembre 2017 à 11h00 A la suite de l'arrêté de fermeture des plages du 27 décembre, les travaux ont été réalisés sur les canalisations. Les prélèvements effectués sont satisfaisants, les plages du Lazaret, Tahiti et Ricanto sont de nouveau accessibles et toutes activités autorisées.







