"Réouverture" de l'Espace Diamant à compter du 15 décembre 2020 U Spaziu Diamanti riaprarà à partasi da u 15 di dicembri s'è i cundizioni sanitarii liati à u Covid-19 ani scambiatu

Le Président Emmanuel Macron a détaillé les mesures d'allègement du confinement, mises en place pour lutter contre la deuxième vague de l'épidémie du Covid-19. Conformément aux préconisations gouvernementales, les théâtres, cinémas et salles de spectacle, vont donc pouvoir rouvrir sous certaines conditions (moins de 5000 contaminations par jour), et en respectant un protocole sanitaire strict élaboré par le gouvernement et les représentants du secteur.



La Ville d’Ajaccio a fait le choix, en cohérence de rouvrir les portes de l’Espace Diamant – Théâtre municipal, à compter du 15 décembre 2020.





Les spectacles suivants sont ainsi proposés :



Davia la sultane corse d’Alexandre Oppecini

Tout public

Mardi 15/12 à 19H

Une recréation dans le cadre d’une résidence autour de l’histoire de Marthe Franceschini devenue Dawiya la légendaire sultane corse, Davia.

Théâtre, danse et musique pour un spectacle conçu comme un voyage.





Ciné-Concert du film « L’appel du sang »

Création musicale de Didier Benetti, Interprétée sur scène par Bertrand Cervera

Samedi 19/12 à 18H30

En partenariat avec la Cinémathèque de Corse et l’association La Corse et le cinéma.

Présentation du film Par Jean-Pierre Mattei

Drame sentimental muet de 1919, tourné dans les décors naturels en Italie et Sicile, ce film a été restauré en 2019 par Lobster-films.

Au casting, une pléiade d’acteurs dont l’ajaccien Gabriel de Gravone, pour lequel ce film sera un tremplin dans sa prestigieuse carrière.

La billetterie sera ouverte :

Physiquement à compter de vendredi 27/11 selon les horaires habituels

• Du mardi au vendredi de 13h à 18h30

• Le samedi de 13h30 à 17h30

Contact Tél : 04 95 50 40 80



Et sur internet :

https://espacediamant-ajaccio.notre-billetterie





La jauge sera limitée à 150 places, dans le respect des règles de distanciation physique.

