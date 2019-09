Rentrée 2019-2020, modernisation, encadrement, investissements, égalité des chances Sarani 4 141 à ripiglià u camminu di i scoli aiaccini u 3 di sittembri

Mardi 3 septembre, 4 141 élèves effectuent leur rentrée dans les 30 écoles de la Ville. 2 332 sont d'ores et déjà inscrits à la cantine. De nombreux travaux ont été réalisés pour la rentrée scolaire 2019-2020 : déploiement des tableaux numériques dans les classes de maternelles, dédoublement des classes de CE1 faisant suite à la réforme nationale, modernisation des locaux pour produire moins d'énergie et offrir un meilleur cadre de travail aux élèves, aux agents et aux enseignants.



Au total, le programme de travaux pour les écoles s’est élevé à 957 000 € environ dont près de 650 000 € réalisés cet été entre le 8 juillet et le 28 août.



La rentrée 2019 en chiffres

1 449 en maternelle

2 692 en élémentaire



Restauration scolaire : 2 332 enfants inscrits en moyenne (760 enfants de maternelle en moyenne, 1 572 d’élémentaire en moyenne)

Garderie du matin : 912 enfants inscrits (287 de maternelle, 625 d’élémentaire)

Garderie du soir : 1 161 enfants inscrits (367 de maternelle, 794 d’élémentaire)

30 écoles et sites périscolaires

30 restaurants scolaires

1 service restauration

1 service administratif

Dédoublement des CE1, lutter contre inégalités scolaires. La mesure gouvernementale du ministre de l'Education national et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer, sur le dédoublement en réseau d'éducation prioritaire a conduit la municipalité à réaliser de nombreux travaux dans ses écoles en 2019. Pour combattre la difficulté scolaire dès les premières années d’école, en particulier chez les élèves les plus fragiles, l’Etat a préconisé de dédoubler les classes de CP et de CE1. Ce dédoublement favorise un meilleur encadrement pour les enfants des classes prioritaires qui se retrouvent ainsi dans un plus petit groupe d’élèves.

Après les CP en 2018, la Ville a engagé un certain nombre de travaux (électricité, plomberie, cloisons, sols, peintures…) pour les CE1 des écoles élémentaires des Jardins de l’empereur, des Cannes, de Jérôme Santarelli, de Pietralba, de Salines 6 et de Saint-Jean.

Au total, 10 nouvelles classes ont été concernées pour un investissement de 115 000 €.



Espaces numériques de travail dans les maternelle La ville d’Ajaccio a mis en place un important programme pluriannuel de déploiement d’espaces numériques dans les écoles de la Ville. Débuté en 2018 par les écoles élémentaires , ce programme financé par le fonds européen Feder et le permet en 2019 d’équiper les écoles maternelles. A travers sa mise en œuvre, la ville d’Ajaccio a souhaité : contrat de plan État-région Développer l’infrastructure et les outils indispensables au développement des usages numériques

et réduire la fracture sociale et territoriale ;

et réduire la fracture sociale et territoriale ; Contribuer à l’égalité des chances, à la lutte contre les discriminations et au développement durable grâce au développement global des usages du numérique dans les écoles



Des travaux électriques ont entrepris dès cet été afin de pouvoir équiper en fin d’année 2019 les classes de tableaux numériques. Investissement : près de 80 000 €.

Améliorer la performance énergétique des établissements scolaires



Un programme conséquent de renouvellement des chaudières a été engagé en 2019 (pour près de 350 000 €). Après le remplacement de la chaudière de l’école des Cannes aux vacances de pâques, deux nouvelles écoles ont fait l’objet d’une modernisation de leur équipement thermique : Ecole Salines VI : nouvelle chaufferie haute performance à condensation,



: nouvelle chaufferie haute performance à condensation, Ecole Saint-Jean : une chaufferie bois alimentera également le groupe scolaire. Ce type de chaufferie bois (340 kw), équipée de deux chaudières, bois-énergie et secours gaz) permettra de fournir une énergie locale et renouvelable qui garantira une chaleur à un prix compétitif et stable puisque déconnectée des fluctuations des prix des énergies fossiles. Sur les 300 MWh que la chaudière produira annuellement, près de 75% le seront à partir du bois. ​Cet équipement énergétique permettra une diminution des rejets de 110 tonnes de CO2 par an, représentant l’équivalent des émissions de près de 250 véhicules circulant dans la ville d’Ajaccio sur une période d’un an.



Démarche environnementale

Une démarche environnementale est actuellement en cours dans les écoles municipale avec pour objectif de transformer les cours d’école et les adapter aux effets du réchauffement climatique. Il est envisagé de développer les plantations d’arbres d’ombrage et de modifier les revêtements de sols (matériaux, couleurs) afin d’éviter d’emmagasiner la chaleur.

Une démarche environnementale est actuellement en cours dans les écoles municipale avec pour objectif de transformer les cours d’école et les adapter aux effets du réchauffement climatique. Il est envisagé de développer les plantations d’arbres d’ombrage et de modifier les revêtements de sols (matériaux, couleurs) afin d’éviter d’emmagasiner la chaleur.

Importants travaux de rénovation et d'entretien

Coût ces travaux: près de 200 000 €



De nombreuses interventions de la régie des bâtiments ont également été réalisées durant l’été. Les principaux travaux ont concerné : Pose de films pare soleil à l’école Simone Veil,

Pose de films pare soleil à l’école de Bodiccione,

Peinture des grilles de l’école Forcioli Conti

Réparations de plomberie dans plusieurs écoles …

La formation des agents

En élémentaire, 59% des agents disposent d’un diplôme (Bafa, BAFD, CAP PE ou Grade d’ATSEM).



Les formations ont été axées sur les volets suivants :

Professionnalisation des métiers,

Hygiène et sécurité au travail,

Prise en charge du handicap,

Le handicap, un accompagnement spécifique Auxiliaires de Vie Scolaire collectifs) dès 2014, afin de renforcer les équipes en place. Ces personnels prennent en charge un ou plusieurs enfants sur un même site. Il est fait appel prioritairement aux AVSco présents sur les temps scolaires afin de permettre une continuité dans les relations avec l’enfant et de créer des repères stables et sécurisants. De plus, la connaissance des troubles dont souffre l’enfant permet une prise en charge adéquate et efficace.



En 2014, 5 AVSco étaient positionnés dans les écoles de la Ville. En 2019, 9 AVSco assistent les enfants nécessitant une prise en charge spécifique.



Près de la moitié des écoles a obtenu le soutien d’une AVSco entre 2014 et 2019.



Partenariats avec des établissement spécialisés

Depuis de nombreuses années la Ville est un partenaire privilégié des différents établissements spécialisés dans l’accueil de publics souffrant de handicap. Des conventions ont été établies essentiellement en ce qui concerne des prêts de locaux scolaires afin d’accueillir sur les temps scolaires et périscolaires des enfants souffrant de handicaps divers : IME, école élémentaire Saint Jean III : occupation de 2 salles de classe.

ADAPEI – IME « les Moulins Blancs », classe ASTED, école élémentaire Saint-Jean I : occupation de 2 salles de classe + accueil en cantine pour 7 enfants. Dans ce cadre-là, la Ville d’Ajaccio a recruté une AVSCo durant la pause méridienne les 4 jours de la semaine.

Adapei – Esat « U Licettu » : Suite au sinistre qui a touché l’organisme, la Ville a mis à disposition en 2018, la cuisine de production des Jardins de l’Empereur durant les vacances d’été. De plus, de nombreux stagiaires sont accueillis chaque année dans les cuisines de production. ARSEA, école Saint-Jean maternelle : mise à disposition d’une classe pour enfants souffrant de troubles autistiques + accueil en cantine des 5 enfants et de leurs éducateurs.



En savoir +

"Ajaccio, ville inclusive"

De l'importance de savoir bien manger

Les repas sont composés de produits bio et de produits locaux à hauteur de 10% environ. L’élaboration des menus s’effectue sous l’égide d’un diététicien. Ajaccio est ville active du Plan National Nutrition Santé (PNNS) et fait partie du réseau des villes santé de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Cette adhésion permet de mettre en adéquation les actions nutrition avec les orientations nationales dont l’objectif est d’améliorer la santé de l’enfant en agissant sur la nutrition.



Agir dès le plus jeune âge

La qualité nutritionnelle des repas tient compte des besoins des enfants en fonction de leur âge. Pour chacun des aliments, des quantités et fréquences sont déterminées par ces plans et sont suivies de manière quotidienne et hebdomadaire. Chaque déjeuner est composé de légumes, protéines, féculents, fruits et produits laitiers. Ramener les bons produits dans l’assiette des enfants est un souci constant de la Ville. Consciente que la nutrition est l’un des éléments majeurs dans l’amélioration de l’état de santé et qu’il faut agir dès le plus jeune âge, la Ville met en place des actions visant à améliorer les pratiques alimentaires et à réduire les inégalités sociales en matière de nutrition.



Actions : Les semaines Nutrition –santé : campagnes d’information destinées aux familles,

La semaine du goût pour découvrir d’autres saveurs Contre le gaspillage

Réduire les déchets alimentaires Réaliser un diagnostic de l’école pour avoir une situation initiale en termes de production et de gestion des déchets,

Fabriquer des collecteurs pour favoriser le tri dans les locaux de l’établissement,

Installer des collecteurs pour les filières spécifiques telles que les cartouches d’encre, les piles ou les instruments d’écriture. Ce projet a également été étendu en 2017 au service de restauration scolaire afin de limiter le gaspillage alimentaire. Le Syvadec a réalisé un diagnostic de la situation initiale en termes de production des déchets alimentaires au sein d’une cuisine de production et de deux restaurants scolaires. Des pistes d’amélioration ont été proposées puis initiées lors des commandes des denrées alimentaires et de la confection des repas.



Sensibiliser

Par ailleurs, dans le cadre des Eco-scole et afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, deux animateurs délégués par le Syvadec sont intervenus sur les temps de cantine en sensibilisant le personnel et les élèves à de nouvelles pratiques, en leur explicitant la démarche et les actions à mettre en œuvre. Les enfants et les agents de restauration ont été sensibilisés aux gestes et aux méthodes pour lutter contre le gaspillage. Des supports de communications adaptés à chaque école (mémo, affiches) ont été également remis aux enfants et aux agents.



13 sites périscolaires participent au projet : Bodiccione, élémentaire Saint-Jean, Parc Berthault, maternelle et élémentaire Jardins de l’Empereur, maternelle et élémentaire Mezzavia, Soeur Alphonse et personnel communal affecté à l’école privée Saint-Joseph, maternelle Lorettu, Forcioli Conti, élémentaire Annexe, maternelle Pietralba, maternelle Jérôme Santarelli. Tri sélectif du papier : L’ensemble des sites périscolaires est associé à la collecte du papier dans les écoles et ce, afin de réduire la production de déchets. La direction éducation et Vie Scolaire de la Ville (DEVS) d'Ajaccio procède également au tri du papier dans l’ensemble de ses bureaux. La collecte a été coordonnée directement avec la Capa. Tri sélectif des emballages : La DEVS procède au tri de l’ensemble de ses emballages (collecte en sac le mercredi) et du verre (dépôt dans le container prévu à cet effet). Le personnel communal des écoles Forcioli-Conti et Parc Berthault trient l’ensemble des emballages sur les temps périscolaires. Les déchets sont collectés le mercredi pour Forcioli-Conti (collecte en sacs) et portés aux containers 1 fois par semaine par les élèves et les personnels à Berthault.



La cuisine des Jardins de l’Empereur, équipée de deux poubelles jaunes, trie ses déchets plastiques et métalliques (boîtes de conserve).

La Caisse des écoles, un outil indispensable



Ses missions : Dotation destinée aux écoles pour l’achat de fournitures et manuels scolaires, jeux, matériels éducatif et sportif d’environ 4 300 enfants scolarisés par an : 38€/enfant/an.

Dotation destinée au secrétariat des écoles pour l’achat de fournitures : 1€/enfant/an + un forfait de 100€.

Dotation pour assurer le fonctionnement des 30 sites périscolaires : 500€/site/an pour l’achat de jeux et matériel pédagogique.

Dotation pour assurer le fonctionnement des classes spécialisées : 250€/classe/an + 38€/enfant/an

Dotation pour assurer le fonctionnement des RASED : 160€/classe/an + 160€ destinés aux psychologues rattachés aux sites.

Dotation pour l’achat de fournitures destinées aux enfants fréquentant les Enseignements de Langue et Culture d’Origine (ELCO) : 150€/groupe/an.

Aide aux familles en difficulté avec notamment la prise en charge de factures de cantine, de cotisation sportive, éducative ou l’achat de vêtements

Participation financière pour des voyages scolaires ou colonies de vacances

Achat de sujets en chocolat lors des fêtes de Noël pour tous les enfants scolarisés dans les écoles maternelles de la Ville

Gestion du budget du Dispositif de Réussite Educative (DRE) Dépenses 1 285 170.00 €

La Caisse des Ecoles est un Etablissement Public Communal, géré par un conseil d’administration présidé par le maire ou par l’adjoint délégué à la politique éducative.

Rappel : sécurisation de la voirie Circulons apaisés

La Ville d’Ajaccio fait de la sécurisation routière une priorité. Pour offrir une circulation apaisée et faire changer les mentalités, la municipalisé a lancé une série de mesures qui s’inscrit dans sa politique d’aménagement urbain et patrimonial. Les automobilistes et les motocyclistes sont certes les usagers majoritaires de la voirie. Ils ne sont cependant pas prioritaires.

Il s’agit d’une réappropriation progressive de la rue par les citadins et ses usagers. Mais aussi de permettre la cohabitation entre tous les types d’usagers, en protégeant les plus vulnérables, les piétons, les personnes handicapées, les cyclistes.



Zones 30

Depuis plus d’un an, des panneaux de limitation à 20 km/h ou 30 Km/h ont fait leur apparition dans des rues du centre-ville. Ces zones appelées, « zones de circulation apaisée » visent plusieurs objectifs, en premier lieu, garantir une meilleure sécurité dans des rues étroites et souvent très fréquentées, il s'agit aussi de favoriser le cheminement piéton. En effet, dans les zones délimitées à 20km/h le piéton redevient prioritaire. Chacun est invité à respecter cette réglementation pour une ville apaisée.





