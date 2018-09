Rentrée 2018-2019, une école moderne, une école numérique, une école sécurisée Riintrata 2018-2019 : i scoli si mudernizeghjani è sò più sicuri in ghjiru

Jeudi 6 septembre, 4 190 élèves ont effectué leur rentrée dans les 32 écoles de la Ville. 2 405 sont d'ores et déjà inscrits à la cantine. La rentrée scolaire ajaccienne 2018-2019 se distingue par d'importantes réalisations : l'installation des tableaux numériques dans les classes élémentaires, la sécurisation routière autour des écoles, le dédoublement des classes de CP suite à la réforme nationale et par l'inauguration de la nouvelle école des Salines, l'école Simone Veil.







La rentrée en chiffres 90 enfants inscrits (chiffres évolutifs)

1 457 en maternelles

2 733 en élémentaire

187 classes (65 maternelles, 122 élémentaires)

Restauration scolaire : 2 405 enfants inscrits (766 enfants de maternelle, 1 639 d’élémentaire)

Garderie du matin : 885 enfants inscrits (282 de maternelle, 603 d’élémentaire)

Garderie du soir : 1 114 enfants inscrits (351 de maternelle, 763 d’élémentaire)

Révolution numérique dans les écoles municipales A chaque rentrée ses nouveautés. A Ajaccio, les élèves vont découvrir les tableaux numériques interactifs, un matériel de pointe que la Ville depuis deux ans s’est préparée à installer dans ses 32 écoles pour enfin les faire entrer dans l’ère numérique. La commune compte ainsi parmi les villes les mieux équipées au niveau national

Le tableau blanc et ses indispensables feutres effaçables ont supplanté le tableau noir sur lequel crissaient les morceaux de craies. Mais il s’apprête à laisser sa place aux espaces numériques de travail (ENT). Si la loi Peillon remonte à 2013, les communes ne se sont pas pour autant bousculé au portillon pour investir dans du matériel. La Ville d’Ajaccio pour sa part travaille depuis deux ans pour enfin faire entrer ses 32 écoles dans l’ère numérique. La municipalité et l’Éducation Nationale ont œuvré de concert pour réussir l’installation des équipements et leur utilisation dans les meilleures conditions.



Un agent attaché à la direction des Systèmes informatiques et du numérique (DSIN) de la Ville est spécialement chargé d’assurer la maintenance du matériel et l’assistance en direct au profit des enseignants. La direction Education et Vie Scolaire est l'interface entre les enseignants et les partenaires pour assurer la remontée d’informations et le Rectorat gère la partie pédagogique. Une gouvernance partagée pour offrir le meilleur service possible aux utilisateurs.

"Ajaccio compte parmi les villes les mieux équipées au niveau national »

« Nous proposons les formations et des ressources pédagogiques en ligne, explique José Giudicelli, Délégué Académique au Numérique (DAN)* au Rectorat de Corse. La Mairie s’est battue pour obtenir les financements nécessaires à cet équipement, l’Éducation Nationale l’a soutenue, car le plan en effet n’est pas que matériel, il est associé à une véritable stratégie qui englobe la lutte contre la fracture numérique. Ajaccio compte parmi les villes les mieux équipées au niveau national », reconnaît-il. L’Espace Numérique de Travail dont disposent les établissements scolaires municipaux est composé d’un tableau ou écran numérique interactif (TNI) « dernier cri » avec la mise à disposition de classe mobiles.



2 391 70 En euros, le coût hors taxes du déploiement des espaces numériques de travail (ENT), tableaux et classes mobiles dans les 32 écoles municipales. Financements : Feder : 50%/ CPER (contrat plan Etat/région) : 5,3%/Ville d’Ajaccio : 44,74 %. La mise en œuvre a débuté dans le courant de l’année 2017 pour un échelonnement sur 36 mois. La fin de l’opération est fixée fin décembre 2018.

Espaces numériques de travail ? L’ENT est composé du Tableau Numérique Interactif (TNI) et de classes mobiles mises à disposition dans chaque école. Il s’agit d’un chariot doté d’une flotte de tablettes qui complète l’environnement numérique. Les tablettes sont destinées à mettre en place des travaux collaboratifs par petits groupes, pour travailler en autonomie ou encore faire de la production d’écrits et de vidéos.





Dédoublement, pas plus de douze par classe Réduire l'échec scolaire, favoriser les apprentissages fondamentaux en zone prioritaire. Le dédoublement des classes de CP (pas plus de 12 élèves par classe) voulu par le Ministère de l’Education Nationale entraine des reconfigurations importantes pour les municipalités. L’augmentation du nombre de classes implique un besoin de salles de classes supplémentaires. Au total, on compte vingt-deux classes concernées par la réforme sur Ajaccio, dans les sept écoles appartenant à la REP (Pietralba, Empereur, Salines, Cannes, Saint-Jean Castelvecchio, Jérôme Santarelli, Simone Veil). Cette réforme a pour but de créer un meilleur encadrement pour les enfants des classes prioritaires afin de lutter contre inégalités scolaires. A terme, la réforme prévoit le dédoublement des classes de CE1.

La municipalité a engagé d'importants travaux, principalement pour l’école de Pietralba où trois dédoublements ont été réalisés (six classes au total). Des transformations importantes ont eu lieu nécessitant des travaux de plomberie, d’électricité, de sols, de faux plafonds, de menuiserie, de cloisons et de peinture. Des travaux de peinture et d’électricité ont également été nécessaires pour les écoles des Cannes et de Castelvecchio, pour un montant de 20 000 euros. Dans les écoles des Jardins de l’Empereur et de Jérome Santarelli, pas de travaux réalisés car des salles étaient disponibles. Enfin pour l’école Simone Veil, les ateliers prévus initialement ont été transformés en salles de classe sans dépense supplémentaire par rapport au projet global. 98 612 € ont été investis pour les dédoublements.

Ecole Simone Veil, la plus moderne des écoles ajacciennes Après deux années de travaux, l’ouverture de l’école Simone Veil concrétise la mise en œuvre d’un grand projet pour le quartier et pour la ville. Situé au cœur des Salines, à l’angle de la rue François Pietri et de l’avenue Maréchal Juin, le groupe scolaire a remplacé les anciens bâtiments de type Pailleron utilisés dans les années 70. Lignes épurées, espaces paysagers, l’architecture moderne de l’école est une réponse à la politique de reconquête du cadre de vie du quartier qui bénéficie avec les Cannes du programme de rénovation urbaine.



Le parti pris architectural et paysager

Le bâtiment qui s'articule autour d'un espace extérieur, caractéristique d'une architecture à patio, favorise à la fois les relations directes entre les différents pôles, mais également un rapport visuel avec l'extérieur et une meilleure ventilation naturelle des lieux d'enseignement. La conception du groupe scolaire autour de ce grand patio, que constitue la cour de récréation, permet de découvrir l'organisation du bâtiment et de séparer distinctement les trois grands pôles, les fonctions administratives et périscolaires de l’école, la restauration et en retrait la zone d'enseignement. Les salles de classes disposées en retrait des voies urbaines sont ainsi protégées des contraintes acoustiques comme urbaines et bénéficient d'une lumière naturelle adoucie grâce à l’orientation nord-sud. Les façades intérieures des salles de cours ont fait l’objet d’un traitement particulier par la création d’un banc au niveau des baies vitrées permettant une activité de lecture pour les enfants, ouverte sur la cour. En relation directe depuis les salles de classe et les forums, se trouve le patio central. Les lignes de constructions de faible hauteur ont été pensées afin de respecter l'échelle humaine, pour un lieu dédié à l'enseignement, dans un environnement urbain avoisinant qui, à l'inverse, reste dense et vertical.

La cour de l’école occupe une place centrale dans l’architecture. Véritable lieu de vie et d’échanges, protégé de l’environnement urbain par une maille métallique perforée et le parvis paysager, il bénéficie d’une orientation sud lumineuse, préservée de la chaleur d’été par les arbres à feuilles caduques. Le centre de la cour est composé d’un traitement paysager particulier qui la divise en deux afin de séparer les deux cycles tout en proposant un lieu de rencontre. Il est composé d’une zone ombragée dédiée au goûter, avec la création de bancs et de tables à la hauteur d’enfants. La zone pique-nique a été intentionnellement positionnée en décaissé afin de permettre une surveillance aisée de l’ensemble de la

cour. Les espaces dédiés aux activités hors fonctionnement scolaire sont rassemblés dans l’angle Sud Est afin qu’ils soient plus visibles et accessibles par les usagers.

Le parvis paysager au sud de la parcelle permet de créer une véritable zone de transition entre la rue et l’entrée dans l’école. Composé de rampes, escaliers et jardinières, il offre plusieurs cheminements d’accès et différentes ambiances ludiques.

Afin de répondre aux risques inondations, le bâtiment repose sur un soubassement respectant les 1m20 minimum. Cette partie basse, traitée en acier corten, permet de solutionner à la fois les risques d’agressions extérieures (anti-tags) et de faciliter l’entretien.

Par la création de ce soubassement, les fonctions de l’école se retrouvent positionnées plus en hauteur et ainsi protégées des regards depuis la rue.

Chiffres clés

Effectif scolaire : 215 élèves

Accueil périscolaire du matin : 39 enfants

Accueil périscolaire du soir : 33 enfants

Cantine scolaire : 93 enfants

11 classes

3 CP dédoublés

Investissement en mobilier : 120 031 €

Investissement office de cuisine : 29 843,64 €

1 983 m2 de surface habitable

2 034 m² d’espaces extérieures.

7.3 M€ d’investissement

Entretien et modernisation des écoles Plus d’1 M d’€ d’investissement



Montant des travaux : 815 000€TTC

Montant des investissements en mobilier et aménagement de 212 000€TTC



École Andria Fazi

Restructuration et transformation de l’école Andria Fazi en maternelle pour un coût de 90 000 € environ. Les travaux ont également permis de reconstruire un préau et de sécuriser le city stade attenant. Restaurant scolaire, mobilier réfectoire : 3 459, 35 € TTC

- Mobilier salles de classe : 3 636,34 € TTC

Total : 7 095,69 €TTC



École Annexe Charles Bonafedi

Réalisation d’une salle de classe supplémentaire à l’école annexe Bonafedi et sécurisation des garde-corps. Montant 39 362 €.



École annexe maternelle du Cours Général Leclerc

Réalisation d’un restaurant scolaire. Montant 80 883 €.



École des Jardins de l’Empereur

Rénovation de l’étanchéité, changement des radiateurs, remplacement de rideaux.

Montant 80 746 €.

A venir. Déploiement de la fibre. Montant 143 000 € environ.



École du Loretto

Rénovation des toilettes avec création d’un WC pour personnes à mobilité réduite. Travaux d’étanchéité. Montant 105 025 €.



École du parc Berthault

Rénovation des stores et mise en place de climatisations dans le réfectoire. Montant 16 496 €.



École de Pietralba

Mise en place d’une sur-toiture isolée à l’école maternelle. Montant 69 665 €. Dédoublement des CP et changement des radiateurs à l’école de Pietralba élémentaire. Montant 90 842 €.



École Sampiero

Travaux de rénovation de la cour. Une belle surprise pour la rentrée. Quand les enfants sont partis pour les vacances d'été, leur cour de récréation était bien triste... Elle ne se doutait pas que les membres de l'équipe graffiti de la Propreté Urbaine lui redonnerait autant de couleurs pour le retour des enfants et de l'équipe pédagogique.



École Saint-Jean

Dédoublement des CP et installation de climatisations dans la salle destinée au Rased (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) et dans le restaurant scolaire.

Montant 27748€.



École Salines 6

Dédoublement des CP. Montant 32 205 €.

A venir : rénovation de la cour



École des Cannes

Dédoublement des CP. Montant 10 518 €.



Numérisation

Des travaux ont nécessaires pour la numérisation des écoles de Castelluccio, Charles Bonafedi, Ecoles des Cannes, des Jardins de l’Empereur, de Saint-Jean 1 et 3, de Mezzavia, de la Résidence des Iles, de Pietralba élémentaire, de Salines 6, du Loretto et de Sampiero. Montant 100 015 €.



Travaux divers

Contrôles de sécurité. Travaux dans plusieurs écoles (visite de la commission de sécurité). Montant 36 588 €

Mise aux normes des ascenseurs. Les écoles Forcioli-Conti, Jardins de l’Empereur, Sampiero. Montant 15 502 €.



De nombreux travaux ont également été réalisés par la régie Bâtiment, notamment en termes d’équipements (luminaires, prises électriques...) et mise aux normes électriques, réparation en plomberie, de maçonnerie, de peinture et de serrurerie.



Les crèches, 117 000 € investis

Réparations de chaufferie à la crèche des Haras. Montant 16 000 € environ. (Achevées en avril). Rénovation d’étanchéités (toit terrasse…). Montant 78 761 €.

A venir : Réalisation d’une toiture isolée à la crèche de Mezzavia. Montant 23 094 €.



Centres de loisirs

La rénovation du CLSH de Baleone a bénéficié fin juin, de travaux d’assainissement des eaux pluviales. Montant 66 000 € environ.



Sécurisation de la voirie Circulons apaisés

La Ville d’Ajaccio fait de la sécurisation routière une priorité. Pour offrir une circulation apaisée et faire changer les mentalités, la municipalisé a lancé une série de mesures qui s’inscrit dans sa politique d’aménagement urbain et patrimonial. Les automobilistes et les motocyclistes sont certes les usagers majoritaires de la voirie. Ils ne sont cependant pas prioritaires.

Il s’agit d’une réappropriation progressive de la rue par les citadins et ses usagers. Mais aussi de permettre la cohabitation entre tous les types d’usagers, en protégeant les plus vulnérables, les piétons, les personnes handicapées, les cyclistes.





Zones 30

Depuis plus d’un an, des panneaux de limitation à 20 km/h ou 30 Km/h on fait leur apparition dans des rues du centre-ville. Ces zones appelées, « zones de circulation apaisée » visent plusieurs objectifs, en premier lieu, garantir une meilleure sécurité dans des rues étroites et souvent très fréquentées, il s'agit aussi de favoriser le cheminement piéton. En effet, dans les zones délimitées à 20km/h le piéton redevient prioritaire. Chacun est invité à respecter cette réglementation pour une ville apaisée.





