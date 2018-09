Rentrée 2018-2019, investissements sur l'avenir En plus d'équiper ses écoles d'un matériel numérique de pointe, la Ville d'Ajaccio a réalisé d'importants travaux dans les établissements scolaires afin d'offrir plus de confort aux enfants, aux personnels encadrants et aux équipes pédagogiques.



Entretien et modernisation des écoles Plus d’1 M d’€ d’investissement



Montant des travaux : 815 000€TTC

Montant des investissements en mobilier et aménagement de 212 000€TTC



École Andria Fazi

Restructuration et transformation de l’école Andria Fazi en maternelle pour un coût de 90 000 € environ. Les travaux ont également permis de reconstruire un préau et de sécuriser le city stade attenant. Restaurant scolaire, mobilier réfectoire : 3 459, 35 € TTC

- Mobilier salles de classe : 3 636,34 € TTC

Total : 7 095,69 €TTC



École Annexe Charles Bonafedi

Réalisation d’une salle de classe supplémentaire à l’école annexe Bonafedi et sécurisation des garde-corps.

Montant 39 362 €.



École annexe maternelle du Cours Général Leclerc

Réalisation d’un restaurant scolaire.

Montant 80 883 €.



École des Jardins de l’Empereur

Rénovation de l’étanchéité, changement des radiateurs, remplacement de rideaux.

Montant 80 746 €.

A venir. Déploiement de la fibre.

Montant 143 000 € environ.



École du Loretto

Rénovation des toilettes avec création d’un WC pour personnes à mobilité réduite. Travaux d’étanchéité.

Montant 105 025 €.



École du parc Berthault

Rénovation des stores et mise en place de climatisations dans le réfectoire. Montant 16 496 €.



École de Pietralba

Mise en place d’une sur-toiture isolée à l’école maternelle. Montant 69 665 €. Dédoublement des CP et changement des radiateurs à l’école de Pietralba élémentaire. Montant 90 842 €.



École Sampiero

Travaux de rénovation de la cour. Une belle surprise pour la rentrée. Quand les enfants sont partis pour les vacances d'été, leur cour de récréation était bien triste... Elle ne se doutait pas que les membres de l'équipe graffiti de la Propreté Urbaine lui redonnerait autant de couleurs pour le retour des enfants et de l'équipe pédagogique.



École Saint-Jean

Dédoublement des CP et installation de climatisations dans la salle destinée au Rased (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) et dans le restaurant scolaire.

Montant 27748€.



École Salines 6

Dédoublement des CP. Montant 32 205 €.

A venir : rénovation de la cour



École des Cannes

Dédoublement des CP. Montant 10 518 €.



Numérisation

Des travaux ont nécessaires pour la numérisation des écoles de Castelluccio, Charles Bonafedi, Ecoles des Cannes, des Jardins de l’Empereur, de Saint-Jean 1 et 3, de Mezzavia, de la Résidence des Iles, de Pietralba élémentaire, de Salines 6, du Loretto et de Sampiero. Montant 100 015 €.



Travaux divers

Contrôles de sécurité. Travaux dans plusieurs écoles (visite de la commission de sécurité). Montant 36 588 €

Mise aux normes des ascenseurs. Les écoles Forcioli-Conti, Jardins de l’Empereur, Sampiero. Montant 15 502 €.



De nombreux travaux ont également été réalisés par la régie Bâtiment, notamment en termes d’équipements (luminaires, prises électriques...) et mise aux normes électriques, réparation en plomberie, de maçonnerie, de peinture et de serrurerie.

Les crèches, 117 000 € investis



Réparations de chaufferie à la crèche des Haras. Montant 16 000 € environ. (Achevées en avril). Rénovation d’étanchéités (toit terrasse…). Montant 78 761 €.

A venir : Réalisation d’une toiture isolée à la crèche de Mezzavia. Montant 23 094 €.

Centres de loisirs

La rénovation du CLSH de Baleone a bénéficié fin juin, de travaux d’assainissement des eaux pluviales.

Montant 66 000 € environ.

L'école numérique La Ville d'Ajaccio y travaille depuis deux ans. En équipant ses 32 écoles de tableaux numériques de pointe, la commune compte ainsi parmi les villes les mieux équipées au niveau national.



Espaces numériques de travail ? L’ENT est composé du Tableau Numérique Interactif (TNI) et de classes mobiles mises à disposition dans chaque école. Il s’agit d’un chariot doté d’une flotte de tablettes qui complète l’environnement numérique. Les tablettes sont destinées à mettre en place des travaux collaboratifs par petits groupes, pour travailler en autonomie ou encore faire de la production d’écrits et de vidéos. L’ENT est composé du Tableau Numérique Interactif (TNI) et de classes mobiles mises à disposition dans chaque école. Il s’agit d’un chariot doté d’une flotte de tablettes qui complète l’environnement numérique. Les tablettes sont destinées à mettre en place des travaux collaboratifs par petits groupes, pour travailler en autonomie ou encore faire de la production d’écrits et de vidéos.

Rentree 2018-2019, une école moderne, une école numerique, une-école sécurisée

En euros, le coût hors taxes du déploiement des espaces numériques de travail (ENT), tableaux et classes mobiles dans les 32 écoles municipales. Financements : Feder : 50% / CPER (contrat plan Etat/région) : 13 % / Ville d’Ajaccio : 37 %. La mise en œuvre a débuté dans le courant de l’année 2017 pour un échelonnement sur 36 mois. La fin de l’opération est fixée fin décembre 2019.En savoir +







Dédoublement, pas plus de douze par classe Réduire l'échec scolaire, favoriser les apprentissages fondamentaux en zone prioritaire. Le dédoublement des classes de CP (pas plus de 12 élèves par classe) voulu par le Ministère de l’Education Nationale entraine la création de classes supplémentaires. Au total, on compte vingt-deux classes concernées par la réforme sur Ajaccio, dans les sept écoles appartenant à la Réseau d'éducation prioritaire (REP) : Pietralba, les Jardins de l'Empereur, Salines, Cannes, Saint-Jean Castelvecchio, Jérôme Santarelli, Simone Veil.

La municipalité a engagé d'importants travaux, principalement pour l’école de Pietralba où trois dédoublements ont été réalisés (six classes au total). Des transformations importantes ont eu lieu nécessitant des travaux de plomberie, d’électricité, de sols, de faux plafonds, de menuiserie, de cloisons et de peinture. Des travaux de peinture et d’électricité ont également été nécessaires pour les écoles des Cannes et de Castelvecchio, pour un montant de 20 000 euros. Dans les écoles des Jardins de l’Empereur et de Jérome Santarelli, pas de travaux réalisés car des salles étaient disponibles. Enfin pour l’école Simone Veil, les ateliers prévus initialement ont été transformés en salles de classe sans dépense supplémentaire par rapport au projet global. 98 612 € ont été investis pour les dédoublements.

La rentrée en chiffres 90 enfants inscrits (chiffres évolutifs)

1 457 en maternelles

2 733 en élémentaire

187 classes (65 maternelles, 122 élémentaires)

Restauration scolaire : 2 405 enfants inscrits (766 enfants de maternelle, 1 639 d’élémentaire)

Garderie du matin : 885 enfants inscrits (282 de maternelle, 603 d’élémentaire)

Garderie du soir : 1 114 enfants inscrits (351 de maternelle, 763 d’élémentaire)

