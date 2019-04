Rénovation réussie du gymnase Saint-Jean Dipoi u 2016, Aiacciu hà messu in ballu in pianu di rinuvazione di e so strutture spurtive cum'è à u ginnasu di San Ghjuvà.

Ajaccio ville sportive a entrepris depuis 2016 un important plan de modernisation de ses équipements sportifs. Ce mercredi, c'est au tour du gymnase de Saint-Jean de dévoiler le cadre flambant neuf dans lequel vont pouvoir désormais évoluer les scolaires, les associations, les centres sociauxou encore les clubs sportifs de la ville.







Engagée dans une politique de mise à niveau de ses structures sportives, la Ville d'Ajaccio a inauguré ce mercredi 10 avril, la modernisation du gymnase Saint-Jean, une des rares structures sportives couvertes dans ce secteur urbain. "Démocratiser la pratique sportive, offrir des équipements aux normes et vecteurs d'activités sociales... Nous avons pris à coeur avec mon adjoint délégué au sport, Stéphane Vannucci et toute l'équipe municipale d'entreprendre un important programme de modernisation des équipements sportifs municipaux. Il y a un réel besoin et une forte attente de la population, nous en avons pris toute la mesure", a déclaré le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli.



Pose d’un sol sportif et de bancs de vestiaire, pose d’une nouvelle toiture, nouvel éclairage et chauffage... les travaux de réhabilitation du gymnase Saint-Jean, situé côté nord du groupe scolaire, démarrés en septembre 2018 ont été achevés en mars dernier. La mise à disposition de cette structure sportive rénovée et accueillante à l’institution scolaire, aux centres sociaux, aux clubs sportifs, voire à d’autres utilisateurs, permettra de développer la pratique sportive dans des conditions de confort adaptées, de constituer une véritable plateforme d’accueil et de participer à la revitalisation du quartier.

Les travaux pose d’une nouvelle toiture en tôle double avec étanchéité (bardage métallique compris),

réalisation d’un bardage périphérique (par enduit en façade) et cloisonnement intérieur,

installation de sanitaires dont un accessible aux Personnes à Mobilité Réduite,

mise en place d’un nouvel éclairage et chauffage,

pose d’un sol sportif et bancs de vestiaire,… Le suivi des travaux a été effectué par la direction Entretien du Patrimoine des Services Techniques de la Ville. La mise aux normes et la rénovation (restructuration et embellissement) de ce bâtiment a nécessité l’intervention de huit entreprises pour effectuer les opérations suivantes :Le suivi des travaux a été effectué par la direction Entretien du Patrimoine des Services Techniques de la Ville.

Le financement L’ensemble des travaux a été financé par les aides européennes et plus précisément par le fonds européen de développement régional (Feder), opération Investissement Territorial Intégré ITI dans le cadre de la stratégie développée par la Capa.

Coût de l’opération ……………. env. 450 000 € HT

(délibération municipale n° 2016/336)



- Feder : 42,25 %

- Conseil départmental 2A : 20 %

- La Ville : 37,75 %



Pour aller plus loin sur le sujet : dossier consacré au sport dans Ajaccio en Mag' Ajaccio en Mag' n°6 Ajaccio en Mag' n°6 http:// Ajaccio en Mag' n°6



Accueil Envoyer à un ami Imprimer