Dans le cadre des travaux de rénovation du Baptistère et suite à la réduction de la chaussée, à compter du lundi 30 octobre et ce jusqu'au lundi 18 décembre, la circulation sera réglementée comme suit :

- Circulation interdite aux véhicules de tonnages supérieur à 3.5 tonnes: Boulevard Dominique Paoli: portion comprise entre l'Avenue du Président Kennedy et la Rue du Docteur Del Pellegrino.

- Déviations:

- Les poids lourds venant de la Rue Del Pellegrino seront déviés sur le Cours Napoléon.

- Les poids lourds venant de la Montée Saint Jean seront déviés sur le Cours Napoléon ou sur l'Avenue du Président Kennedy.





