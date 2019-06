Rendez-vous aux jardins partagés de la Résidence des Îles La Maison des services publics de la Résidence des Iles a inauguré ce mardi son jardin partagé à l'occasion de la manifestation Rendez-vous aux jardins. Réalisé en partenariat avec le CPIE, les élèves de l'Erea et l'association Recycla Corse, le projet a été l'occasion de présenter au public une exposition d'oeuvres inspirées par la collection du Palais Fesch à voir jusqu'au 30 juin.









"Je suis très heureux de voir le résultat de ce projet de quartier qui permet non seulement de sensibiliser tout un chacun à la préservation de l'environnement, aux gestes éco responsables mais qui offre également un nouveau lieu de vie sociale donnant prétexte aux résidents de se retrouver, a déclaré Laurent Marcangeli à l'occasion de l'inauguration du jardin partagé ce mardi. La résidence des Iles abrite le deuxième potager public, après celui des Cannes. Un troisième sortira bientôt de terre au coeur du quartier des Jardins de l'Empereur.



Développement durable

Il y a quelques jours en arrière, Karin Parc consolidait encore les tuteurs où commencent déjà à s'enlacer les lianes des premiers haricots verts. "Il y a trois ans, je me suis rapprochée du maire pour lui proposer cette idée de créer un jardin partagé, explique l'habitante du quartier. Nous voilà aujourd'hui avec la possibilité de jardiner ce petit bout de terre déjà bien fourni. Le lieu est ouvert à tout le monde, on nous a déjà offert des plantes, cela crée des liens." Un composteur, une maison à insectes pour favoriser la lutte biologique contres les parasites, un système d'humidification des sols naturel, la MSP de la Résidence des Îles met en oeuvre des procédés ingénieux au service du développement durable.



Exposition temporaire

​Afin de s’adresser à la population du quartier, la Maison de services publics de la Résidence des îles s’est associée au Palais Fesch à l’occasion de la 17e édition Rendez-Vous aux Jardins. Une exposition originale est proposée jusqu'au 30 juin. L'action conjointe menée avec l’



Cette opération se poursuivra avec une exposition de reproductions d'œuvres du Palais dans le hall de la MSP. Un cahier est mis à disposition des visiteurs qui pourront y laisser un message et leurs coordonnées afin de proposer à la rentrée prochaine un travail commun entre habitants, médiation du musée, et les agents de la MSP.

Rénovation par l'Erea Les murs fraîchement repeints, des volets rénovés, la MSP de la résidence des Iles retrouve une nouvelle jeunesse grâce au travail accompli par les élèves de la section peinture, revêtement de l'Erea. Le chantier-école mené par la Ville en convention avec l'Erea a permis de rénover la petite maison publique et de valoriser les compétences des jeunes apprentis. Les élèves de la section hôtellerie, café, restaurant ont pu pour leur part mettre en pratique leur enseignement à travers la confection du buffet proposé au public venu nombreux pour célébrer la nouvelle vie de la MSP de la Résidence des Îles.





