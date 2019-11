Rencontres régionale de la réussite éducative Scontri righjunali di a riescita aducativa

Les Ressources d’un territoire Journée d’échanges : Tissons réseau !

le 8 novembre à Ajaccio







Une journée particulière Le 14 novembre sera dédié à la Réussite Educative sur notre territoire. Cette démarche initiée en 2005 dans le cadre de la loi relative à l’égalité des chances et la cohésion sociale, a fait ses preuves sur la Ville d’Ajaccio depuis 2007, grâce à un fort partenariat et une réelle volonté politique d’éviter les ruptures sociales.

Peu de Programme de Réussite Educative (PRE) sont pourtant mis en place sur l’ensemble de la Corse au regard d’autres régions, d’où l’intérêt d’évoquer ce dispositif et ses déclinaisons le plus largement possible.

Pour un réseau sur l’ensemble du territoire Il ne s’agit donc pas de rencontres entre professionnels de la Réussite Educative, mais de rencontres entre tous les acteurs partenaires du territoire corse. En espérant que cette journée aboutira à la naissance d’un réseau sur l’ensemble de l’île.

Objectifs de la rencontre • Faire émerger la complémentarité du DRE : facilitateur du droit commun à travers un étroit partenariat autour d’un même objectif. Quelle plus-value du DRE pour nos partenaires ?



• Espace commun de réflexion afin d’échanger et porter un regard distancié sur nos pratiques : entre réussite scolaire et réussite éducative, quelles coopérations ?



• Faire émerger des pistes d’amélioration sur chaque axe de travail

(social, éducatif, santé, accès aux sport, loisirs et culture)



• Tenter de créer un réseau régional de la RE et un pôle de ressources partagées

Avec le soutien logistique et la présence de l’Association Nationale des Acteurs de la Réussite Educative (ANARE)



Invité : Jean-Marc Berthet, sociologue, professeur à l’Université de Versailles, chargé de cours à l’IEP de Grenoble expert dans le domaine des politiques éducatives et sociales locales, intervient auprès des collectivités et institutions pour études, conseil, évaluation et formation.

Public : tout partenaire lié à la Réussite Educative

Le programme de la journée 9h00 / 9h30 : Accueil café



9h30 / 9h45

Introduction et ouverture : M. Laurent Marcangeli, maire de la Ville d’Ajaccio et président de la CAPA., pilote du Dispositif de Réussite Educative.



9h45 / 10h00

Discours de M. Arnaud Gillet, sous-préfet de l’arrondissement de Sartene : Position de l’Etat vis-à-vis de la DRE. Plus value sur le territoire en politique de la ville.



10h00 / 10h15

Présentation de la journée : Mme Cathy Santi Ricci, coordinatrice du DRE Ajaccio.



10h15 / 10H30

Intervention de l’Anaré : M. Bertrand Gohier, administrateur, chargé du développement des réseaux régionaux et Dom-Tom, ancien président de l’Anaré. Rappel historique et rôle de l’Anaré, ses liens avec l’Etat ; les réseaux en France, quel avenir ?



10h30 / 11h15 : Table ronde

Durant cette table ronde, les intervenants croiseront leurs regards autour du programme de réussite éducative tel qu’ils le conçoivent et le porte dans leurs institutions.

Comment participe-t-il de l’ambition de l’égalité des chances pour les enfants et leurs familles ?

Entre réussite scolaire et réussite éducative, quelles coopérations sur notre territoire ?

Quelle est la plus-value de la RE au regard des missions de chacun ?



Invités à la table ronde et échanges avec le public

Education Nationale : Mme Virginie Frantz, DASEN, copilote du DRE



Collectivité Unique : M. Gilles Simeoni, Président du Conseil exécutif de Corse



CAF : M.Marinetti, Directeur de la CAF de Corse-du-Sud



Politique de la Ville : Elus délégués à la politique de la ville : M. Charles Voglimacci ; Mme Caroline Corticchiato et Rose-Marie Ottavy, déléguée aux affaires scolaires ; Jean-Yves Chapel, délégué de la Préfète de Corse, Préfecture : haut commissaire à la lutte contre la pauvreté, Didier Medori



11h15 / 11h45 : Intervention de M. Berthet, sociologue

Historique des différents dispositifs en action éducative

Les inégalités et discriminations : comment impactent-elles les enfants et leurs

familles ?

Relations École / Parents / Éducateurs et travailleurs sociaux :

Quelle coéducation pour l’enfant ? Quels soutiens aux parents ?

La place de la bienveillance et du cadre éducatif.



11h45 / 12h15

Focus sur le fonctionnement du DRE d’Ajaccio et sur le fonctionnement de la Ville

de Porto-Vecchio. Mme Gaby Biancarelli, 3 ème adjointe au maire déléguée à l’Éducation et affaires scolaires et périscolaires langue corse et mémoire collective culturelle ; Jean Renucci, chargé de mission politique de la ville.



12h15 / 13h45 : Pause déjeuner



13h45 / 14h15 : Echanges avec le public



En quoi la RE fait-elle bouger les lignes du partenariat ?

Les pistes d’amélioration dans chaque axe de travail

Axe social /éducatif : Invités à la tribune (ou leur représentant)



Collectivité de Corse

Responsables UTAS 1 et Mmes Corticchiato Dominique et Pierette Leca



FALEP

M. Jean-Michel Simon directeur de la Falep, Mme Anastasia Rubini cheffe de service



CRIP : Mme Jannique Milleliri



Education Nationale

IEN Mme Marie-Dominique Susini, M. Jean-Louis Moracchini, M. René-Pierre Guerrini, directeurs de l’école Salines VI, Mme Angélique Gaffory, directrice de l’école Saint-Jean maternelle, Mme Véronique Andreozzi, enseignante maître Rased



CIAS : Mme Barbara Serreri, directrice



11h15 / 11h45 : Intervention de M. Berthet, sociologue



14h15 / 14h45

Axe santé : Invités à la tribune (ou leur représentant) et échanges avec la salle



ADPEP : Mme Martine Alliez, présidente et cheffe de service des assistants sociaux de l’Education nationale



CMP / Rundinella / Casteluccio : Mme Isabelle Aquaviva, médecin-cheffe



PMI : Mme Grilli Marie-Françoise, médecin-cheffe



ARS : Mme Lecenne Marie-Hélène, directrice



EN : Médecins, psychologues et infirmières scolaires



14h45 / 15h00 : Pause café



15h00 / 15h45

Axe accès aux loisirs, sports et culture : Invités à la tribune (ou leur représentant) et échanges avec la salle. Centres sociaux et médiathèques : Mme Cathy Quilicci, M. Stéphane Romani, Mme Marie-Jeanne Miniconi, Mme Céline Prévost.



Culture

Marie-Luce Piaccioni, médiatrice culturelle, Mme Yolaine Lacolonge, directrice de la culture et du patrimoine à la Ville d’Ajaccio, Mme Simone Guerrini, adjointe déléguée à la culture et au patrimoine, Mme Catherine Cristofari, responsable du secteur des publics.



Sport

M. David Canetti, directeur adjoint de la maison de quartier des Cannes, président de l’association sportive et culturelle des Cannes



15h45 / 16h45

Jean-Marc Berthet : Intervention sur « les métiers flous de la Réussite Educative »

et conclusion des échanges de la journée



16h45 / 17h00

Conclusion de la journée : Mme Cathy Santi Ricci, coordinatrice du DRE Ajaccio,

élus, Jean Renucci, chargé de mission politique de la ville, Anaré









LE DRE à Ajaccio Cette initiative existe depuis 23 ans et concerne 250 villes sur le territoire. Elle est l’oeuvre de l’Association Coup de Pouce, qui agit en partenariat avec les villes et l’Education Nationale pour permettre à chaque enfant, quelque soit son environnement social ou familial, d’accéder à un parcours de réussite scolaire. Reconnue association éducative complémentaire de l’enseignement public, avec pour objectifs :



• Que l’égalité des chances à l’école devienne une réalité



• Que chaque enfant puisse accéder à un parcours de réussite scolaire



• Que la réussite des enfants serve de tremplin à l’amélioration du destin



La Ville d’Ajaccio, dès la fondation du Dispositif de Réussite Educative (DRE) en 2007 a eu la volonté de mettre en oeuvre les clubs « Coup de pouce Clé » pour les enfants de CP présentant des signes de fragilités en lecture/écriture, les clubs « CLEM » pour les enfants de CE1, ayant encore besoin de soutien en lecture et écriture et de manière plus renforcée en mathématiques, et depuis 2016, les CLA (clubs langage) pour les « petits parleurs » de grande section de maternelle.

Le DRE de la Ville d’Ajaccio, en partenariat avec l’Education nationale et l’Association Coup de Pouce gère ce dispositif.





L’envie d’apprendre Il s’agit donc de donner à l’enfant, au travers d’activités liant le travail au jeu, une envie d’apprendre à lire, de découvrir l’intérêt de la lecture, le goût des livres et celui de l’écriture. La motivation est un élément moteur de l’apprentissage à l’école, du plaisir d’apprendre. Ainsi, en veillant à placer chaque enfant en situation de réussite, celui-ci retrouve confiance en lui, développe une meilleure estime de lui-même et trouve du plaisir à apprendre. Un enfant qui apprend à lire et à écrire est un enfant qui apprend à penser autrement. Les parents s’engagent à aider et encourager leurs enfants à la maison, autour de l’apprentissage de la lecture et du travail scolaire, d’autant que lors des séances du club est temps est prévu pour les devoirs. Ils doivent être impliqués dans la vie du club, montrant à l’enfant tout leur intérêt qu’ils portent à ses efforts. Les enfants ont besoin de leurs parents comme « supporters ».

Les enfants présentant des signes de fragilité en lecture, écriture et mathématiques

sont ainsi repérés par les enseignants et accompagnés, hors cadre scolaire, au cours de séances d’1h30, chaque soir. En 2018, de novembre à juin, 93 élèves ont participé aux différents ateliers du dispositif.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer