Rencontres littéraires d’Ajaccio du 20 au 25 juin Scontri literarii d'Aiacciu da u 20 sin'à u 25 di ghjugnu

15e édition de Racines de ciel !



A l’occasion de cet anniversaire, Racines de ciel consacre toute la manifestation à la très belle collection « Ma nuit au musée » qui réunit de façon originale, singulière et variée, beaux-arts et littérature.



Racines de ciel propose cette année une formule renouvelée des rencontres littéraires, repensées en fonction d’une collection éditoriale qui permet de réaffirmer le lien profond qui l’unit au site qui l’accueille, le Palais Fesch- musée des Beaux-Arts d’Ajaccio. Dans cette perspective, le vernissage de la nouvelle exposition temporaire présentée par le Palais Fesch, Plon-Plon, un Bonaparte rouge et or, constitue le moment inaugural de ces rencontres.



Le public de Racines de ciel est ainsi convié à une visite exceptionnelle, sous l’égide des commissaires de l’exposition. Les jurés du Prix du livre d’art d’Ajaccio et les auteurs invités de cette année prennent ensuite part aux nombreux débats autour de la thématique « Veilleurs de nuit ».



Tout au long du week-end, et notamment à la suite de la remise du Prix du livre d’art le samedi matin, rencontres et interventions contribuent à rapprocher public et participants. Pour la deuxième fois, la manifestation intégrera toute la journée du dimanche.



La Librairie La Marge propose par ailleurs, dans la cour du Palais, des moments privilégiés avec les auteurs présents autour des tables pour des séances de signatures.



Ces rendez-vous du livre et de l’histoire de l’art témoignent de la vitalité de la culture, vrai moteur de cette quinzième édition.





Programme Racines de ciel 2023 (1.81 Mo)



4e édition du prix du livre d'art La remise officielle du prix aura lieu samedi 24 juin à 11 h, en présence des membres du jury. Le Prix du livre d’art récompense un ouvrage dans le domaine de l’histoire de l’art. Cet ouvrage s’adresse à un large public et doit offrir à ses lecteurs une approche originale sur un thème, une œuvre ou un champ, dont il renouvelle l’intérêt. Le Prix est porté par la Ville d’Ajaccio qui le dote, notamment, d’un montant de 3 000 euros.

Un prix complémentaire, le Prix du catalogue d’exposition, récompense un ouvrage accompagnant une exposition tenue entre mai de l’année écoulée et mai de l’année en cours.

Les membres du jury ont la volonté de donner toute sa force au Prix du livre d’art, et pour cela nous rejoignent chaque année au Palais Fesch. Pour cette quatrième édition réunissant l’art et la littérature, à la suite de la remise du Prix, Racines de ciel proposera à chacun d’entre eux de participer à une table ronde autour de la thématique de l’édition 2023 des rencontres littéraires, afin de permettre au public de mieux les rencontrer.



Les membres du jury du Prix du livre d’art 2023 sont :

PASCALE LE THOREL : Présidente du Prix,

Présidente du Groupe des éditeurs d’Art et de Beaux Livres du Syndicat National de l’Édition (SNE)

PHILIPPE COSTAMAGNA : Vice-président,

Directeur du Palais Fesch-musée des Beaux-Arts d’Ajaccio

ALBERT DICHY : Conseiller littéraire,

Directeur littéraire de l’Institut de la Mémoire de l’Édition Contemporaine (IMEC)

SÉBASTIEN ALLARD : Directeur du département des Peintures du musée du Louvre

ÉRIC DE CHASSEY : Directeur général de l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA)

LAURENCE DES CARS : Présidente-directrice du musée du Louvre Présidente du Château national de

Critique et commissaire d’exposition Directrice scientifique d’AFALULA

MARIE-CHRISTINE LABOURDETTE : Présidente du Château national de Fontainebleau

JEAN DE LOISY : Critique et commissaire d’exposition

SOPHIE MAKARIOU : Directrice scientifique d’AFALULA

PHILIPPE MOREL : Professeur d’histoire de l’art moderne à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

MARIELLE PIC : Archéologue, Conservateur général du patrimoine.



programme



























Accueil Envoyer à un ami Imprimer