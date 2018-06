Rencontres à Venise : Étrangers et Vénitiens dans l’art du XVIIe siècle du 29 juin au 1er octobre Mostra annant'à a pittura di u XVIIu seculu trà u 29 di ghjugnu è u 1 d'uttrovi

Cette nouvelle exposition sur la peinture du XVIIe siècle s’inscrit dans la suite des expositions précédemment organisées au musée d’Ajaccio sur le baroque italien : Florence au Grand Siècle, entre peinture et littérature (2011) et La peinture en Lombardie, la violence des passions et l’idéal de beauté (2014).

L’exposition, dont le commissariat est assuré par les plus grands spécialistes de la peinture et de la sculpture vénitiennes du Seicento, permettra au public de découvrir une période méconnue, grâce à des oeuvres magnifiques exceptionnellement prêtées par la Surintendance des Beaux-Arts de Venise.

La vitalité et la diversité de l’école de peinture vénitienne du XVIIe siècle, qui bénéficie de l’apport novateur de nombreux artistes étrangers, sera illustrée par des peintures, des dessins mais aussi des sculptures.

L’exposition s’articulera de manière chronologique mais aussi autour de thèmes et de genres qui connurent un succès prépondérant : portraits, autoportraits, allégories des arts, visions célestes, héros de la Bible et de l’histoire antique…en passant par des thèmes macabres qui stimulèrent particulièrement l’imagination des artistes comme des commanditaires.

Conditions d’accès : billet d’entrée du musée



Palais Fesch 50 - 52 Rue Cardinal Fesch 20000 Ajaccio Site web : http://www.musee-fesch.com Tel : 04 95 26 26 26

