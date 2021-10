Rencontre avec l'écrivain et cinéaste Marc Dugain Scontru incù u scrivanu è cineastu Marc Dugain in giru à a so ultima opara à u museu Fesch, sabbatu u 2 d'uttrovi à 3 ori

Samedi 2 octobre à 15h.

Dans la grande galerie du Musée Fesch.

Conférence animée par la journaliste Sandra Alfonsi



Une rencontre exceptionnelle avec marc Dugain, romancier et cinéaste, avant la présentation de son film à l'Ellipse.



A propos de La Volonté:

« J’ai failli le rater de peu. Au moment où je l’ai vraiment connu et compris, où je l’ai vraiment aimé, où enfin j’allais pouvoir profiter de lui et de son estime, on me l’a arraché, comme si ce que nous devions construire ensemble nous était interdit. Je me suis épuisé tout au long de mon adolescence à lui résister, tuer le père qu’il n’était pas et quand il s’est révélé être lui-même, il est mort pour de bon. Il est parti avec le sentiment d’avoir réussi tout ce qu’il avait entrepris, de n’avoir cédé à rien ni à personne. »



C’est le livre le plus personnel de Marc Dugain. Il retrace le destin de son père, cet homme du XXe siècle à qui il doit beaucoup, en dépit de la difficulté de trouver sa place de fils à ses côtés, mais dont l’inépuisable volonté n’a cessé de l’inspirer.





Accueil Envoyer à un ami Imprimer