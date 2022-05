Rencontre au salon Napoléonien Scontru incù parsunalità diplumatichi d'Inghilterra ind'u salonu napuliunianu

Rencontre avec Madame Rachel Hunter, Conseillère sécurité et contre-terrorisme à l’Ambassade du Royaume-Uni et Monsieur George Moore, Conseiller politique à l’Ambassade de Grande-Bretagne à Paris.



Discussions autour de l'actualité économique, politique et touristique avec Pierre Pugliesi, élu adjoint délégué aux affaires européennes et internationales.

George Moore est conseiller politique à l’Ambassade de Grande-Bretagne à Paris où il travaille depuis 2020. Il a rejoint le service diplomatique il y a 6 ans, et a servi à Kaboul et à Kiev. Avant de devenir un diplomate, il a étudié à l’Université de Cambridge et travaillé brièvement à Hong-Kong ainsi que passé un an pour le Ministère des Communautés et des Gouvernements (Department of Communities and Local Government Locaux) au Royaume-Uni.



Rachel Hunter est diplomate et conseillère politique à l’Ambassade de Grande-Bretagne à Paris, elle travaille dans la section affaires étrangères de l’Ambassade et s’occupe tout particulièrement des questions de sécurité et de contre-terrorisme. Avant d’arriver à Paris, elle était diplomate a Hong Kong.







