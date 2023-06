Renaud en concert au Palatinu le 10 juin 2023 En 2023, Renaud signe son grand retour sur scène avec « Dans mes cordes », une tournée en toute intimité où il sera accompagné au piano de son ami Alain Lanty et d’un ensemble d’instruments à cordes.



Rendez-vous le samedi 10 juin à 20h au Palatinu !







Infos et billetterie Retrouvez plus d'infos ainsi que la billetterie sur : www.corsebillet.co

Navette gratuite Palatinu

Accueil Envoyer à un ami Imprimer