Remise du premier « Librettu di famiglia » Ce mercredi 29 juin, le premier Librettu di famiglia a été remis à un jeune couple célébrant son union civile par Christophe Mondoloni, adjoint délégué à la langue corse et à la promotion de l’identité ajaccienne.



Chose promise, chose due. La création du Librettu di famiglia est désormais effective.

Prévu pour être édité à 1500 exemplaires par an, il sera remis par les services de l’État Civil et les élus ajacciens lors des célébrations de mariage, ainsi qu’à l’occasion de PACS ou de déclarations de naissance.



La famille étant au cœur de la transmission des langues, des savoirs et des valeurs, le Librettu di famiglia se veut un précieux relai en matière d’apprentissage de la langue et de la culture corses.



Le Librettu di famiglia se présente sous un format bilingue, français-corse. Ce document non juridique, à forte valeur symbolique, a été imaginé par les équipes du service langue et culture corse et le service état civil de la Ville d'Ajaccio.





Un concours d’illustration Pour matérialiser ce projet, la Ville d’Ajaccio a lancé, en novembre dernier, un concours d’illustration ouvert aux artistes, graphistes et dessinateurs. Le jury, composés d’élus et d’un artiste, a retenu le travail proposé par Karine Goupil parmi les sept candidats alors en lice.



La couverture de ce livret est ornée d’une couronne, qui évoque la cité impériale, sur fond bleu. Au fil des pages et des illustrations, on y retrouve notamment un arbre généalogique, des comptines et des sérénades en langue corse, accessibles via des QR codes.



La langue et la culture corses représentent un axe majeur de la politique portée par la Ville d’Ajaccio, à travers sa souscription à la charte de la langue corse. La commune ne cesse d’ailleurs de s’investir pour développer la promotion et l’apprentissage de la langue et de la culture corses.



A ce titre, plusieurs actions sont déployées dans divers domaines en faveur de la langue et de la culture corses. A la fois au titre de l’éducation auprès des tout-petits et de la jeunesse, mais aussi au niveau des formations proposées aux agents de la Ville d’Ajaccio et de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA). Le grand public est aussi concerné à travers les actions portées par le Centre intercommunal d’action sociale (CIAS), mais aussi celles relevant du domaine de la culture et de la médiation culturelle.



Le numérique est également devenu un vecteur d’apprentissage important, à travers la mise à disposition du site internet Parlami Corsu ou encore d’applications spécifiques développées pour les smartphones (Musée Fesch, Aiacciu Bellu, CAPA Scopre, Napoléon à Ajaccio). Dans le même ordre d’idée, le déploiement de tableaux numériques d’apprentissage et d’éducation dans toutes les écoles d’Ajaccio et du Pays ajaccien participe activement à favoriser l’apprentissage et la transmission de la langue et de la culture corses.



