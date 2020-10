Remise du Prix du Livre d'Art, une première nationale C'est à l'occasion des Rencontres Littéraires Racines de Ciel, ce vendredi à 18h00, que sera remis le premier Prix du Livre d'Art. Portée par la Ville d'Ajaccio, dotée d'un jury d'exception, cette nouvelle distinction fait ainsi son entrée parmi les plus belles récompenses du monde culturel



Pour la 12e édition des rencontres littéraires Racines de Ciel, la Ville d'Ajaccio va présenter et remettre son premier Prix du Livre d'Art. Une première nationale.



"C’est un honneur pour la Ville d’Ajaccio de présenter aujourd’hui et pour la première fois, le Prix du Livre d’art. Nous sommes fiers de porter cette distinction qui n'existait pas jusqu'alors et qui a su réunit un éminent jury. Avec le Prix du Livre d'Art, un deuxième prix sera remis, celui du Catalogue d'expositions, auxquels s'ajoutera le Prix du Livre Etranger Pour la Ville d'Ajaccio, pour le Palais Fesch - musée des Beaux-arts, le prix est et sera une formidable aventure. Le Prix du Livre d'Art j'en suis sûre comptera parmi les plus prestigieuses distinctions du monde culturel. Je suis heureuse de pouvoir lancer cette beau projet dans le cadre du Palais Fesch, et surtout à l'occasion des Rencontres Littéraires de Racines de Ciel portées avec une passion communicative, Mychèle Leca. " Simone Guerrini, adjointe déléguée à la culture et au patrimoine.



Porté par la ville d’Ajaccio, le Prix du Livre d'Art sera remis , vendredi 9 octobre à 18h00 par sa présidente Pascale Le Thorel, lors de l’ouverture de Racines de Ciel en présence des membres du jury :

Eric de Chassey, directeur général de l'Institut national d'histoire de l'art (INHA) ; Marie-Christine Labourdette présidente de la Cité de l'architecture et du patrimoine ; Marielle Pic, conservateur général et directrice du département des Antiquités orientales au Musée du Louvre ; Sébastien Allard, directeur du département des Peintures du Musée du Louvre ; Jean de Loisy, directeur de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris ; Sophie Makariou présidente du Musée national des arts asiatiques – Musée Guimet



Les préselections Une trentaine d'ouvrages ont été proposés, parmi eux voici la préselection





• La Genèse de la Genèse illustrée par l’abstraction

Marc-Alain Ouaknin

Éditions Diane de Selliers

• Une Histoire en images de la collection Borghèse

Les Antiques de Scipion dans les albums Topham

Sous la direction de Marie-Lou Fabréga-Dubert

Louvre éditions et Mare et Martin

• La Ligne et l’ombre

Dessins d’architectes XVIe-XIXe siècle

Pauline Chougnet et Jean-Philippe Garric

BNF éditions

• Les Tapis du pouvoir

Chantal Gastinel-Coural

Éditions Faton



Sera également décerné le prix du catalogue d'exposition parmi les trois ouvrages présélectionnés par le jury :



• Léonard de Vinci

Sous la direction de Vincent Delieuvin et Louis Frank

Hazan et Louvre éditions

• Le Monde nouveau de Charlotte Perriand

Sous la direction de Sébastien Cherriet et Jacques Barsac

Éditions Gallimard et Fondation Louis Vuitton

• Nous les Arbres

Sous la direction d’Emmanuelle Coccia

Fondation Cartier pour l’art contemporain

