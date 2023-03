Remise de la médaille de la Ville à la poétesse syrienne Maram al-Masri

Maram al‐Masri, née à Lattaquié en Syrie, s’est installée à Paris en 1982 après des études de littérature anglaise à Damas et au Royaume-Uni. Aujourd’hui considérée comme l’une des voix féminines les plus connues et les plus captivantes de sa génération, elle se consacre exclusivement à l’écriture et à la traduction.



Elle-même traduite dans plus de 19 langues, Maram al-Masri a reçu de nombreux prix internationaux pour ses poésies contemporaine principalement axées sur l’amour et la dénonciation de la barbarie. Grâce à son écriture sans artifice, elle s’adresse à un large public, jeune et adulte.



Ambassadrice du Secours Populaire et Ambassadrice de la Camera Arte de Reggio Calabria, en Italie, Maram al-Masri s'investit également contre la violence faite aux femmes et participe à de nombreux festivals nationaux et internationaux de littérature et de poésie. En 2017 a été créé le prix Maram al-Masri, qui récompense des poésies et des œuvres graphiques.



Un parcours et un engagement qui poussent à l’admiration. Maram al-Masri, une source d’inspiration pour les futures générations de femmes, à qui la municipalité est particulièrement fière de remettre la médaille de la Ville d’Ajaccio.