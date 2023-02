Remise de la médaille de la Ville à Maxime Tesi, doyen de la Musique municipale d’Ajaccio Ce Mardi 21 février, dans le Salon napoléonien de l'Hôtel de Ville, Maxime Tesi, figure incontournable de la Musique municipale d’Ajaccio, s'est vu remettre la médaille de la Ville par le maire, Stéphane Sbraggia.







Un homme aux multiples casquettes Le doyen de la Musique municipale d’Ajaccio, âgé aujourd'hui de 92 ans, a intégré cette formation en 1943, alors qu'il n'était âgé que de 12 ans. Le début d’une foisonnante et longue aventure pour ce musicien complet, à la fois mandoliniste, banjoïste, contrebassiste, clarinettiste et saxophoniste.



Cet artisan menuisier, dont le nom est attaché à la menuiserie Tesi implantée dans la vieille ville, fête cette année ses 80 ans de service. Il a connu pas moins de cinq chefs de musique : Philippe Sportuno, Émile Brod, Ange Rezoagli, Xavier Paoli et Francis Rezoagli.



Maxime Tesi a assuré tous les grands services de la Musique municipale et porté, à travers elle, les couleurs d’Ajaccio dans de nombreuses villes et même sur d’autres continents. Ce fut ainsi le cas à Bangui, en Centrafrique, mais aussi à Londres, en Sardaigne, à Paris, Marseille, Draguignan, Golfe-Juan, Saint-Pol-sur-Mer, Aix-en-Provence, ou encore sur l’île de Bandor, dans le Var, marquée du sceau de Paul Ricard, qui a été le sponsor et le président d’honneur, élu à vie, de la Musique municipale d’Ajaccio.



A la clé, à l’occasion de concours de niveau national et international, des récompenses auxquelles Maxime Tesi a largement contribué, dont ce premier prix avec félicitations du jury décroché à Epinay-sur-Seine, en 1977, ayant valu à la Musique municipale d’être proclamée « meilleure batterie fanfare d’Europe ».



Son engagement indéfectible au sein du bureau de l’association « Les amis de la Musique municipale d’Ajaccio », fondée en 1956, ainsi que dans celui de l’association « Les amis de l’école de musique d’Ajaccio », créée en 1974, dit à quel point le fonctionnement et le développement de cette institution ont toujours été importants à ses yeux. Faisant de lui une source d’inspiration pour de nombreuses générations de musiciens.



C’est donc très logiquement que son dévouement lui a valu d’être distingué de toutes les médailles de la Confédération musicale de France et par la Confédération musicale européenne.



Outre ce parcours remarquable, on notera que Maxime Tesi était aussi très attaché à faire résonner la musique dans une enceinte sportive qui lui était particulièrement chère, du côté de Mezzavia : il était en effet été l’un des membres actifs de la « fanfare du Gazelec football club ajaccien ».

Une passion pour le sport qui lui a valu plusieurs titres de champion de Corse d’haltérophilie dans sa jeunesse.

Vous êtes un homme de l’art, cher Maxime, dans tous les sens du terme. Nous avons évoqué la menuiserie, la Musique municipale, bien sûr, dont vous êtes le respecté doyen, mais je voudrais terminer en abordant l’art de vivre et d’être que vous incarnez. Il raconte cet Ajaccio auquel nous sommes tous si attachés, où l’amitié et la solidarité ne sont pas de vains mots. Stéphane Sbraggia







