Remise de la Médaille de la Ville à Antoine Ciosi C'est le mercredi 21 mars que le chanteur Antoine Ciosi a été honoré de la médaille de la Ville d'Ajaccio par Laurent Marcangeli et ses adjoints dans le salon Napoléonien de l'Hôtel de Ville accompagné par Scola di Cantu.

En plus de 50 ans de carrière et une bonne trentaine d'albums, Antoine Ciosi a su marquer la chanson corse de son empreinte. Il l'a chantée sur tous les tons, en corse ou français, des mélodies un peu surannées de Dominique Marfisi ou de Dany Revel (pour Barclay) dans les années 60, aux textes des grands auteurs du riacquistu, en passant par les "Chants de la Liberté". Il a donné sa voix aux frères Vincenti, qui lui ont offert leurs plus grandes chansons.



Au temps du riacquistu (1974), il crée au palais de Chaillot à Paris, "sons et lumières de la Corse", le premier spectacle dédié à la culture corse. Suivront deux concerts à l'Olympia en 1981 et 1983.

Depuis toujours, chaque passage à Ajaccio a été pour Antoine Ciosi, un vrai bonheur : salle comble, spectateurs enthousiastes et toujours prêts à donner de la voix.

Alors rendez-vous le samedi 14 avril à 20h30 au Palatinu pour la dernière d'Antoine Ciosi "Ultimu Giru".











