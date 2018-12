Réglementation du stationnement Place du Casone Boulevard Madame Mère Eccu i reguli pà u staziunamentu à u Casonu annant'à a via Madame Mère

Considérant que le parking du Casone situé boulevard Madame Mère peut accueillir différents usagers selon les périodes de l'année qu'il convient de le réglementer.



Pour la période du 1er octobre au 30 avril de chaque année le stationnement des véhicules légers est autorisé sur les deux premières places habituellement réservées aux cars en venant du boulevard Madame Mère en dehors de cette période, les cinq emplacements sont strictement réservés aux cars (voir plan de l'arrêté municipal) .



Pour plus d'informations veuillez consulter l'arrêté municipal ci-dessous. AM 18-4128_Parking CASONE.pdf (421.34 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer