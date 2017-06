Regards tournés vers "Les Femmes des îles" La ville d’Ajaccio participe à l’évènement culturel "Lago Omodeo - Noi sardi nel mondo" (« Lac Omodeo - nous sardes dans le monde ») qui se déroulera du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet 2017 organisé par la ville de Sorradile en Sardaigne. Les femmes y seront à l'honneur. Trois personnalités d'Ajaccio font partie du voyage pour, chacune dans leur domaine, exprimer la place et l'engagement de la femme dans la société insulaire.



« Lac Omodeo - nous sardes dans le monde » représente pour le territoire régional sarde un événement considérable. Cette année le festival se renouvelle avec un regard tourné vers les autres îles de Méditerranée impliquant la Sicile, la Corse, Minorque et la Sardaigne.



Le thème 2017 est « Les femmes des îles ». Dans une période où l’égalité des droits est en questionnement permanent au sein de la société, les femmes seront à l’honneur. Ce projet s’inscrit dans une réflexion pour le dépassement d'une société patriarcale vers un système familial plus respectueux des femmes.



La Méditerranée est le berceau de civilisation, marquée par des échanges culturels et commerciaux. Les îles qui l’habitent, avec leurs spécificités historiques et géographiques, donnent la parole aux femmes pour stimuler une discussion sur le rôle des femmes dans la société d’aujourd’hui. L’objectif est d’encourager le dialogue entre les peuples voisins au niveau géographique et culturel.



Invitée à animer la manifestation, la ville d’Ajaccio participera à ce voyage à travers l’histoire, la culture, les traditions, l’œnologie ou encore la gastronomie. Chacune dans leur domaine, trois personnalités représenteront les femmes corses : Nadine Micheli femme Chef cusinière à Ajaccio, Hélène Paolini-Saez, archéologue et Mickæla de Peretti médiatrice culturelle pour la ville d’Ajaccio.

Madame Simone Guerrini – adjointe à la culture et au patrimoine de la Ville d'Ajaccio

« Les femmes corses sont filles de la Méditerranée, modelées par l’insularité, la montagne et une histoire tourmentée.

A ce titre, notre délégation ajaccienne est très heureuse de participer à ce colloque auquel la Ville d'e Sorradile a eu l’amabilité de nous convier.

Dans la société méditerranéenne, la condition féminine est un sujet d’étude particulièrement sensible où le principe de culture est toujours pensé et vécu comme un principe masculin et, les stéréotypes trop souvent dépeints les femmes corses comme soumises et effacées. Il n’en est rien !

Leur rôle a toujours été majeur aussi bien dans la vie quotidienne que sur les plans politiques, moraux et religieux et même, pendant les périodes de guerre, faisant toujours apparaitre une complémentarité homme/femme, l’un pouvant suppléer l’autre en cas de nécessité.

En ce qui concerne le rôle politique, la femme corse a joué au cours de l’histoire un rôle important. Je rappelle qu’elle avait le droit de vote au Moyen Âge et que, dans les années 1995, avant la loi sur la parité, la proportion de femmes maires était deux fois plus élevée que celles de la France continentale.



La femme corse a toujours été engagée pour le bien de l’île et de ses habitants. Je suis persuadée que les trois jeunes femmes de la délégation ajaccienne, quoiqu’intervenants dans des domaines d’activité très différents, sauront apporter le message de la jeune génération insulaire »



"Confronter des expériences de vies" Hélène Saez-Paolini, archéologue

« C’est l’occasion de rencontrer d’autres femmes aux parcours professionnels non conventionnels. De confronter des expériences de vies, des expériences de mères de famille avec tout ce que cela implique en terme d’organisation de volonté et abnégation ».



"Mettre à l’honneur le travail de femmes corses" Nadine Micheli, chef cuisinier

« J’ai souhaité participer à ce projet car les femmes qui ont été choisies font partie de la société civile et non pas d’un réseau élitiste médiatique. Elles travaillent au quotidien de façon passionnée et leur engagement professionnel est constant.

Par ailleurs, cet événement qui tente de rapprocher les îles de Méditerranée autour de la femme, apparaît comme une évidence pour moi car je suis Corse par mon père et Sicilienne par ma mère. Je réunis déjà par ma personne deux îles ! (ndlr rire)

A travers le choix de mes produits de cuisine, que je présenterai au show cooking, j’ai également mis à l’honneur le travail d’autres femmes corses ».



