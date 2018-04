Réfection de l’éclairage et des trottoirs, rue des Magnolias A Cità d'Aiacciu mudernizeghja i lumi publichi

La ville d’Ajaccio vient d’entamer la première phase des travaux de modernisation de l’éclairage public de la rue des magnolias. Cette opération, qui a débuté le 26 mars dernier, sera réalisée en 7 tranches afin de limiter les nuisances et l’éclairage sera maintenu pendant toute la durée du chantier. La rénovation des trottoirs est également prévue dans le cadre de ces travaux.



Plusieurs raisons ont conduit la municipalité à entreprendre ce chantier. La sécurité des piétons (vitesse excessive et absence de cheminement piéton), le manque d’organisation du stationnement (présence de véhicules ventouses et d’épaves, absence de marquage au sol), la vétusté globale de l’éclairage public due à de nombreuses dégradations consécutives au stationnement des véhicules sur le trottoir.



L’éclairage :

Ces dispositifs entrent dans le cadre d’une démarche durable et environnementale. Fini les ampoules : l’heure est au LED ! Offrant à la fois un éclairage optimal et une consommation plus basse, ces lampadaires nouvelle génération permettent de réduire «la pollution lumineuse» grâce notamment à l’emploi d’une couleur plus naturelle.



La sécurité des piétons et le stationnement :

Le cheminement piéton sera sécurisé et des dispositifs, visant à réduire la vitesse, installés. L’offre de stationnement sera améliorée avec la matérialisation de 100 places tout au long de la voie et la création d’un parking d’une dizaine de places.













