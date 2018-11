Refection Toiture Stationnement règlementé rue Notre Dame et Forcioli Conti A l'occasion de la réfection de la toiture de l'immeuble Saint Charles, le stationnement ainsi que la circulation seront interdits rue Notre Dame portion comprise entre la rue Soeur Alphonse et la rue Roi de Rome ainsi que rue Forcioli Conti au droit du parvis de la Cathédrale vendredi 16 novembre à partir de 07h00 et cela jusqu'à la fin des travaux.



Pour plus d'informations veuillez consulter l'arrêté municipal ci-dessous. AM 2018-3545_NOTRE DAME_Rue barrée.pdf (409.49 Ko)



