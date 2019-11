Reconstitution du Sacre de Napoléon 1er lundi 2 décembre Par compia st'annata di u 250imu anniversariu di a nascita di Napuliò, l'uffiziu di u turimu di u paesi aiaccinu v'aspetta pà a ricustituzioni di u sacru di Napuliò in ghjesgia San Roccu u 2 di dicembri à 7 ori è mezu di sera

Pour clôturer cette année célébrant le 250ème anniversaire de la naissance de Napoléon Premier, L’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio vous donne rendez-vous lundi 2 décembre à 19h30 en l’Eglise Saint Roch pour une reconstitution du Sacre Impérial par les associations ajacciennes.







L’heure d’organiser la cérémonie du Sacre arrive à grands pas, elle doit être fastueuse et éblouir l’Europe entière… mais comment faire? Comment satisfaire les volontés du futur maître de l’Europe que Schopenhauer définit comme étant «la plus belle manifestation de la volonté humaine»?



Au mois de septembre, le Pape Pie VII est sommé de célébrer la cérémonie qui se déroulera à Paris, au cœur de la cathédrale Notre-Dame, le dimanche 2 décembre 1804.



Le jour tant attendu arrive enfin, Napoléon et Joséphine pénètrent dans la cathédrale décorée pour l’occasion dans une ambiance néoclassique grandiose par Percier et Fontaine. A midi, Napoléon reçoit la triple onction du Pape et ceint son front de la couronne impériale avant de prêter serment sur les Évangiles : «Je jure de maintenir l’intégrité du territoire de la République, les lois du Concordat, l’égalité des droits, de gouverner dans la seule vue de l’intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français». A la majesté des lieux répond la grandeur et la précision du protocole devant un public conquis malgré le froid.



A 15 heures, cent un coups de canons retentissent sous le ciel neigeux de Paris. Bonaparte est devenu Napoléon Ier, le petit d’enfant d’Ajaccio est Empereur.



Remerciements : le 1er Régiment des Chasseurs à Pied de la Garde Impériale d’Ajaccio et les Danses Impériales, François Romei, Philippe Perfettini, les Eglises Saint Erasme et Saint Roch et tous les comédiens et figurants.



Retransmission FaceBook LIVE le 2 décembre à partir de 19h30 sur la page Facebook Ajaccio Tourisme Animation offerte par l'Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio

Le printemps 1804 est faste pour Bonaparte car la proclamation d'un empire héréditaire se fait de plus en plus précise. En effet, le 18 mai, le Sénat proclame Bonaparte Empereur des Français, passant du Consulat à vie à l'Empire héréditaire. Cambacérès, Ministre de la justice, porte la bonne nouvelle au nouveau souverain, alors à Saint-Cloud, qui répond : «J'accepte le titre que vous croyez utile à la grandeur de la Nation». Napoléon Bonaparte est promulgué Napoléon 1er Empereur des français, Napoléon devient plus grand que les rois.

