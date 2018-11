Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle Tempête Adrian et épisode orageux du 7 octobre 2018 Arristatu di u Statu di a ricunniscenza di catastrofa naturale dopu à a timpesta Adrian.

Arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle Tempête Adrian et épisode orageux du 7 octobre 2018



Cet automne, Ajaccio a été en proie à de très violentes intempéries qui ont engendré d’importants dégâts.Tout d’abord, l’épisode orageux extrêmement virulent qui a éclaté le 7 octobre à Ajaccio, plusieurs quartiers de la ville ont été momentanément inondés. Les précipitations observées (42,9mm en 45 minutes), équivalent au cumul des précipitations de l’ensemble du mois de janvier 2018.

Puis la tempête Adrian le 29 octobre, d’une violence exceptionnelle. Jamais Ajaccio n’avait connu un tel épisode météorologique :vents dépassant les 148 km/h, pluies diluviennes et concentrées, hausse du niveau de la mer, vagues submersives.

Face à ces événements climatiques rares, la mairie d’Ajaccio a très rapidement activé une cellule de crise qui a permis d’anticiper leurs conséquences et d’informer les habitants sans délai : les services municipaux ont été les maillons d’une formidable chaîne de solidarité et de professionnalisme qu’il convient de saluer.



Particulièrement mobilisé et déterminé à soutenir les sinistrés, le maire s'est immédiatement rapproché de la Préfecture pour obtenir la reconnaissance de “catastrophe naturelle” par l'État.

Sa priorité : garantir l’indemnisation rapide des Ajacciens les plus durement touchés.

Aussi, le dossier a été déposé en Préfecture en vue de son examen par la Commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur le caractère exceptionnel de cet événement météorologique.



Par communiqué de presse en date du 20 novembre 2018, la préfecture de Corse du Sud a ainsi annoncé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle consécutif à l’épisode orageux du 7 octobre 2018 et à la tempête Adrian du 29 octobre2018. Cette décision fera l’objet d’un arrêté interministériel publié au Journal officiel, permettant aux sinistrés d’obtenir l’indemnisation par leur compagnie d’assurance des dommages aux biens. La ville d’Ajaccio se satisfait de cette nouvelle,synonyme de soulagement et d’espoir pour bon nombre de commerçants et de familles.



Néanmoins et au regard de la complexité que revêtissent l’instruction de certains dossiers auprès des assurances, les services municipaux poursuivront leur accompagnement des sinistrés jusqu’à la fin des démarches.

La Ville reste en alerte dans le cadre de l’anticipation et de la gestion des risques climatiques auxquels Ajaccio est exposée.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer