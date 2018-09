Récital : Irina Dolzhenko, Soliste du Bolchoï

Irina Dolzhenko a été distinguée du plus prestigieux des titres russes, "Artiste du peuple de Russie".



Extraordinaire mezzo-soprano, elle s'est produite dans les plus grands théâtres du monde : France, Suède, Italie, Japon, Israël...



Ses airs fétiches sont ceux de Carmen (Bizet), de Chérubin (Mozart), de la princesse de Bouillon (Cilea), de Suzuki (Puccini), de Giovanna (Verdi), de la Comtesse dans "La Dame de Pique" (Tchaïkovski).



Pour le public d'Ajaccio, Irina chantera aussi l'incomparable "Ave Maria" de Cassini et quelques airs populaires russes.



Cette représentation, précédée d'un apéritif russe, s'inscrira dans le cadre de l'exposition consacrée au grand peintre Oscar Rabine.