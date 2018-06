Réception de hautes personnalités japonaises Jeudi 21 juin 2018 Salon napoléonien Parsunalità giappunesi sò stati ricivuti in u salonu napuliunianu

C’est un autre monde que la Ville d’Ajaccio a reçu ce matin. Un monde où la culture, les traditions ancestrales demeurent omniprésentes et persistent alors que le pays est dans une modernité d’avant-garde. Le Japon.

Et ce jeudi 21 juin 2018, au Salon napoléonien, le Pays du Soleil Levant a été représenté par un de ses plus hauts dignitaires, M. Ootorii accompagné de son épouse. Héritier du shintoïsme depuis 18 générations, il est certainement une des personnalités les plus importantes après la famille impériale. Son statut est si respecté et les codes hiérarchiques sont si prégnants au Japon, que personne ne lui adresse la parole sans y être invité. C’est ainsi. Monsieur Ootorii, n’est pas venu seul. Avec lui, Mme Nakajima, conservatrice et descendante de la grande dynastie samouraï Tokugawa. Ainsi que M. Sakazume, architecte principal du grand cabinet Nomura Kogei, spécialisé dans les grands ouvrages au Japon. Un rôle aussi traditionnellement ancré que stratégique à l’orée des JO d’été de Tokyo 2020



La Cité Impériale ne leur est pas inconnue. Elle est d’une part la ville natale d’un grand homme, Napoléon, dont l’amour pour la stratégie militaire est aussi reconnu que partagée au Japon, peuple guerrier. Elle aussi, de plus en plus prisée par le tourisme nippon qui raffole de sa lumière et de sa culture. Celles-là mêmes qui ont séduites et inspirées le peintre Morio Matsui que les Ajacciens connaissent désormais bien. L’artiste qui est à l’origine de l’invitation de ces personnalités japonaises est toujours aussi prolifique.

Il prépare d’ailleurs une grande exposition de ces oeuvres dans le grand temple de Tokyo à laquelle l’empereur Akihito

ou son fils quand celui-ci prendra sa succession. Considération suprême.

Pour honorer leur présence, Laurent Marcangeli a remis la médaille de la Ville à M. Ootorii et une série d’ouvrages relatifs à la Corse. “Votre présence parmi nous est un privilège, a déclaré le maire d’Ajaccio. A votre contact nous prenons la mesure de la culture japonaise, sa noblesse mais aussi sa capacité à tirer des traditions les forces qui construisent l’avenir. Je suis sûr que celui-ci sera également rythmé par de nouveaux échanges tant culturels que touristiques entre la Corse et le Japon.”







