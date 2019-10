Réaménagement du parvis et du trottoir - église Saint-Roch A piazza à a ghjesgia San Roccu hà da essa rifatta in u quatru di i travagli di u corsu Napuliò

Inscrit dans le cadre d'un aménagement global du cours Napoléon, la rénovation du parvis de l'église Saint-Roch, le trottoir et le plateau traversant surélevé sont entrés en phase travaux.





Elle vient compléter les travaux de réhabilitation de l’Eglise Saint-Roch comprenant notamment la mise en lumière et la restauration des façades, avec le renouvellement de revêtements et la création d’un plateau surélevé et traversant Elle constitue la première phase de la réfection globale des revêtements du cours Napoléon. En ce sens il s’agit d’une préfiguration des aménagements qui seront réalisés sur cet axe majeur du centre-ville. L’opération de rénovation du cours Napoléon, section parvis Saint-Roch s’inscrit dans un double cadre d’aménagement :



Accueil Envoyer à un ami Imprimer