Réaménagement des carrefours Candia et Kennedy du 15 au 30 avril : vers une régulation intelligente des feux tricolores Dans le cadre de la mise en place du Poste central de régularisation du trafic (PCRT), la Ville d’Ajaccio va entreprendre plusieurs chantiers de réaménagement de ses carrefours à feux. Ce projet, qui résulte d’une concertation entre la Ville d’Ajaccio et ses différents partenaires institutionnels (Capa, Etat, Cdc, …), concerne près de trente carrefours de la cité impériale.



D’ici quelques jours, les travaux de deux d’entre eux vont démarrer simultanément :



• Carrefour cours Prince impérial / rue de Candia

• Carrefour cours Napoléon / avenue Kennedy









PRINCIPAUX OBJECTIFS Outre la finalité propre à la mise en place du PCRT, ces modifications visent également à :



• Renforcer les priorités bus et fluidifier le trafic de ces véhicules ;

• Sécuriser les traversées piétonnes à proximité des carrefours ;

• Limiter les phénomènes d’engorgement (passage rapide de 3 à 2 voies) existant au niveau de ces deux carrefours.

CARREFOUR COURS NAPOLÉON / AVENUE DU PRÉSIDENT KENNEDY Travaux :

• Réaménagement des trottoirs du bas de l’avenue Kennedy,

• Démolition et réaménagement de l’ilot central au profit de la voie de « tourne à gauche » vers avenue Kennedy,

• Création de huit places de stationnement longitudinal,

• Création d’un accès piétons depuis le cours Napoléon vers le parking Charles Ornano,

• Végétalisation de la zone,

• Remplacement des lampadaires.

CARREFOUR COURS PRINCE IMPÉRIAL / RUE DE CANDIA Travaux :

• Côté entrée de ville, séparation de chacun des axes par une bordure,

• Côté sortie de ville, séparation entre les voies sortantes et entrantes par une bordure,

• Au milieu de la traversée piétonne, ilôt de protection pour sécuriser les piétons arrêtés entre deux phases de feu,

• Au centre du carrefour, délimitation du sens des axes par marquage au sol,

• Élargissement de la voie par rognage du trottoir du front de mer.



Fonctionnement :

Sens Aspretto -> centre-ville/Candia

• 2 voies vers le centre-ville,

• 1 voie exclusivement dédiée au « tourne à droite » vers rue de Candia,

• 1 voie exclusivement dédiée aux bus (existante).

Sens Centre-ville -> Candia

• Création d’une portion de voie dédiée aux bus (depuis la rue Ange Moretti jusqu’au carrefour de la rue Candia).

QU’EST-CE QUE LE PCRT ? En deux mots, le PCRT pourrait se résumer ainsi : analyse et solution(s). Les données collectées par ce dispositif comprennent des informations telles que le nombre de véhicules qui traversent un carrefour à un moment donné, la durée des cycles de feu, les temps d’attente des véhicules et d’autres mesures de la circulation.



En utilisant ces données, le PCRT analyse le mode de fonctionnement du carrefour et détermine les éventuels points de congestion ou les problèmes de circulation. Il ajuste ensuite la durée des cycles afin d’améliorer la fluidité du trafic.





LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA VILLE La priorité des transports en commun et la fluidification du trafic sont les deux grands axes du projet PCRT mis en application en 2021 à Ajaccio. Le principe repose sur la mise en place de scenarios adaptés au flux, aux heures de la journée et aux périodes de l’année.

PRIORITÉ AUX TRANSPORTS EN COMMUN La performance des transports en commun est incontestablement la clé d’un certain nombre d’incommodités rencontrées lorsque l’on circule ou que l’on cherche à stationner en centre-ville.



En effet, on peut aisément imaginer qu’un plébiscite plus important des transports en commun mènerait rapidement à un cercle vertueux : moins de véhicules-> moins de stationnement -> moins de pollution -> centre-ville plus attrayant.



Pour ce faire et lorsque que la largeur de l’axe le permet, une voie est spécialement dédiée aux bus et navettes. Ces derniers, équipés de balises, sont repérés par un boîtier qui va programmer la mise au vert du feu sur lequel ils arrivent.

FLUIDIFICATION DU TRAFIC ET SÉCURISATION DES TRAVERSÉES PIÉTONNES Pour les autres véhicules, un principe nommé « onde verte » s’applique également et réside dans la communication entre les feux d’un axe. En clair, si la limitation de vitesse est respectée, les feux restent au vert. À l’inverse, ils passent successivement au rouge lorsqu’un véhicule dépassant la vitesse autorisée est en approche. Cette automatisation a pour but d’abaisser la vitesse du flux et de le rendre continu.



Ces aménagements entraînent des modifications modérées et un bénéfice immédiat quel que soit le mode de déplacement choisi.



Travaux cofinancés par l’Etat (DSIL) et la CAPA.

