Réaménagement de la place du Diamant et 200 places de parking supplémentaires Dans le cadre de sa politique d’attractivité, de redynamisation de son cœur de ville et d’amélioration constante de son cadre de vie, la Ville d’Ajaccio s’engage dans un projet d’extension du parking Diamant avec 200 places supplémentaires et de réaménagement de la place De Gaulle.



La requalification de la place, ainsi que la rénovation et l’extension du parking en sous-sol, sont inscrits dans le programme « Action Cœur de Ville ayant pour objectif la mise en valeur des formes urbaines, de l’espace public et du patrimoine. Cette stratégie se traduit par de multiples réalisations (place Campinchi, acquisition de la Citadelle…) en cours ou à venir avec notamment la requalification de la place De Gaulle et l’accroissement de l’offre de stationnement du parking du Diamant. Le Plan de Déplacement Urbain arrêté en 2019 par la Capa, fixe notamment des objectifs de création d’offre de stationnement résidentiel, et de réduction de l’empreinte de la voiture sur l’espace public.Une étude préliminaire ainsi qu’une concertation locale a permis d’arrêter les orientations d’aménagement. Le conseil municipal réuni ce lundi 20 décembre, a approuvé le principe du projet d’aménagement ainsi que le montant estimatif de l’opération.



POINT STRATEGIQUE

La place De Gaulle, communément appelée la place du Diamant, est située en un point stratégique de la ville, le long d’axes de circulation principaux. Au siècle dernier, elle marquait la séparation entre la vieille ville et les nouveaux quartiers. Offrant une vue ouverte sur le golfe d'Ajaccio, elle est la principale place piétonne d’Ajaccio. D’une surface d’environ 1,7 ha, elle représente un espace urbain emblématique de la cité. Cette place qui accueille tout au long de l’année des événements festifs, possède aussi une forte dimension patrimoniale avec la présence d’un monument érigé sous le Second Empire pour honorer la gloire de Napoléon 1er et de ses frères.



Réaménagée dans les années 80, confortée au niveau de la dalle en 2017, la place nécessite un nouvel agencement afin de correspondre davantage aux besoins de la population et de ses différents usages. Le parking du Diamant, construit également dans les années 80, d’une capacité de 630 places, représente la principale offre de stationnement en cœur de ville de par sa position privilégiée. Souvent saturé, il ne correspond plus aux standards d’un équipement public de qualité.



200 places de stationnement souterrain supplémentaires



A l’instar de la place Campinchi rendue aux piétons, d’autres projets d’aménagements prévoient de restituer de l’espace public aux Ajacciens, comme la piétonisation de la vieille ville. Ainsi l’extension du parking Diamant permettra d’augmenter l’offre de stationnement et présente un caractère hautement prioritaire pour notre ville. L’objectif est par conséquent d’améliorer le confort de la population tout en créant 200 places de stationnement souterrain supplémentaires. Cet équipement est au carrefour des différents lieux de vie du centre-ville (commerces, collectivités, bureaux, vieille ville…) qui sont tous en moyenne à moins de 10 minutes à pied de l’ouvrage.



EN RESUME

- Augmenter la capacité du parking du Diamant de 200 places environ sous l’avenue de Paris et l’avenue Eugène Macchini, et mettre aux normes de sécurité et d’accessibilité le parking existant.

A SAVOIR : l’exploitation du parking sera maintenue.

- requalifier la place du Diamant (place De Gaulle) en parc urbain, en intégrant une fontaine, des espaces verts et différentes activités tout en maintenant un espace modulable pour les manifestations diverses. Cette requalification de la place doit tenir compte des objectifs et contraintes d’exploitation du parking à rénover (ascenseurs…).



présentation plus en détails du projet (15.16 Mo)



La place du Diamant et le projet coeur de ville Délibération présentée en conseil municipal du 21/12/2021

- Recréer un lieu de propice à la déambulation prenant en compte le climat et la typologie des populations (résidents et touristes) ;



PASSAGE COUVERT

Le passage couvert de l’immeuble Diamant II est revalorisé à des fins économiques ou culturelles, ainsi que l’ensemble des galeries commerciales du Diamant II (réfection des sols, des plafonds, de l’éclairage...). Ces projets devraient pouvoir faire l’objet d’une convention spécifique entre les co-propriétaires de l’immeuble et la Ville d’Ajaccio afin de pouvoir mettre en œuvre la redynamisation de ces espaces.

Requalification de la place : 6 200 000 euros (Ville d'Ajaccio 50% / Collectivité de Corse – charte urbaine 50%

Extension et mise aux normes du parking Diamant 11 900 000 € : Ville d’Ajaccio 100%

TOTAL 18 100 000 € 100%



​La Ville sollicitera également des cofinancements pour les travaux liés à la rénovation et à l’extension du parking. Dans l’hypothèse d’obtention de subventions, cela entraînera de fait une nouvelle délibération approuvant le nouveau plan de financement.

