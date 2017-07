Réaménagement de la Place Campinchi restriction de stationnement Rue Jean Bessiere U staziunamentu sarà rugulamintatu da u luni u 31 d'aostu sin'à u 3 d'aostu annant'à a via Jean Bessiere.

A l'occasion de travaux de sondage dans le cadre du réaménagement de la Place Campinchi, à compter du lundi 31 juillet et ce jusqu'au jeudi 03 août de 07h00 à 18h00, le stationnement sera règlementé comme suit:

- Stationnement interdit: Rue Jean Bessiere: Sur quatre emplacements selon phasage des travaux.





AM 17-3268 RUE JEAN BESSIERE.pdf (178.24 Ko)



Pour plus d'informations veuillez télécharger l'arrêté ci-joint.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer