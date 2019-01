Réaménagement avenue Beverini Vico restriction du stationnement et de la circulation 10 au 31 janvier Rond point du Laetitia Par via di i travagli fatti in a stretta Beverini Vico, a circulazioni è u staziunamentu sarani ristretti à u giratoghju di u Letizia

Dans le cadre du réaménagement de l'avenue Beverini Vico le stationnement sera interdit avec restriction de la circulation rond point du Laetitia avenue Napoléon III (c.f. plan joint dans l'arrêté en pièce jointe) du 10 au 31 janvier 2019.



AM 19-041_Stationnement interdit Rd point Laetitia.pdf (737.54 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer