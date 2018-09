Réalisation de Marquage au sol stationnement interdit Rue François Pietri, Rue Jean Lluis et Rue Candia 1er au 12 octobre In u quatru di u rinnovu citadinu di u quartieru di i salini, u staziunamentu sarà interditu in i stretti François Pietri, Jean Lluis è Candia trà u 1 è u 12 d'uttrovi

Dans le cadre de la réalisation de marquage au sol pour le programme de Renouvellement Urbain des Salines le stationnement sera interdit du 1er au 5 octobre de 08h00 à 16h00 et du 8 au 12 octobre de 08h00 à 16h00, rue François Pietri , rue Jean Lluis et rue de Candia.



Pour plus d'informations consultez l'arrêté municipal ci-dessous. AM 18-3191_PIETRI LLUIS CANDIA_stationnement interdit.pdf (410.33 Ko)



