Rapport annuel développement durable Ville d'Ajaccio/CAPA : vers un territoire durable Caroline Corticchiato, adjointe au maire déléguée à l’excellence environnementale, a présenté les actions en cours menées par la Ville d'Ajaccio et la CAPA en matière de Transition écologique et énergétique :



▫️La rénovation des bâtiments publics

▫️La réalisation d’économies d’énergie sur le territoire.

▫️La lutte contre la précarité énergétique chez les habitants

▫️la végétalisation du centre-ville

▫️le développement des circuits courts en matière d’agroalimentaire



Retrouvez le document à feuilleter sur Calaméo et en téléchargement. rapport DD 2023 (6.69 Mo)



