Rallye nature pour enfants Marti u 31 d'uttobre da 2 ore sin'à 4 ore di u dopu meziornu à a Parata.

Mardi 31 octobre de 14h à 16h Départ de la Maison du Grand Site



CPIE d'Ajaccio, mardi 31 octobre de 14h à 15h.

C'est grâce à un "rallye" nature que petits et grands partiront à l'assaut du Grand Site.

L'observation et la malice seront les meilleurs atouts des participants.

Il sera question de vent, de mer, de plantes, d'histoire et d'orientation.

Vous serez le bienvenu à partir de 6 ans.

Prévoir une casquette, de l'eau, et de bonnes chaussures.

Niveau de difficulté : facile.



Places limitées. Inscriptions uniquement mail :

